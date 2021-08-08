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Рубрика: Власть

Слуцкий: Выборы не пострадают из-за отсутствия наблюдателей БДИПЧ

Неприезд наблюдателей миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборы в России не скажется на прозрачности голосования, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В любом случае выборы пройдут беспристрастно, уверен он. Напомним, ранее в БДИПЧ отказались приезжать в РФ, сославшись на ограничения по численности наблюдателей, введенное Москвой.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"БДИПЧ были бы крупнейшей наблюдательной миссией на выборах, направив 60 человек- - сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". -

Но раз уж они так решили, наши выборы не пострадают. Пройдут выборы спокойно и беспристрастно".

По мнению Слуцкого, в БДИПЧ "ищут негатив, они пытаются высосать его из пальца".

"Они пытаются в свои декларации совместно с парламентской ассамблеей ОБСЕ и ПАСЕ включить все негативное, что, на самом деле, ничего общего не имеет с нашими парламентскими или президентскими выборами", - подытожил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ОБСЕ Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

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