Создание системы долговременного ухода требует миллиардов

Екатерине из Екатеринбурга пришлось уволиться с любимой работы, чтобы ухаживать за пожилым родственником. "В пансионат отдавать не хочу. Тяжелой и грязной работы не боюсь, меня не тяготит, а вот морально тяжело. Чувствую, как жизнь проходит мимо", - делится женщина своими эмоциями.

Система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами должна быть запущена по стране в 2022 году. Такое поручение президент дал правительству. А пока ее разрабатывают, ежегодно до 20 миллионов россиян вынуждены оставлять работу и отодвигать на второй план свою жизнь, чтобы ухаживать за больными и престарелыми родственниками. По крайней мере, такую оценку приводят эксперты. В это время их материальное положение катастрофически ухудшается.

"Моя знакомая, которой уже самой не 18 лет, работает на госслужбе, позволить сиделку не может. Она совмещает работу, уход за мамой, воспитывает детей. Ночует у матери, оттуда на работу, после работы к мужу и детям, потом снова к матери", - рассказывает Ирина из Москвы. Таких историй - миллионы.

Создать такую целостную систему еще только предстоит. "Для людей пожилого возраста, требующих особого внимания, или с инвалидностью, конечно, очень важно иметь возможность оставаться дома, в привычной среде, среди своих близких. В то же время мы прекрасно понимаем, что уход за такими людьми, которым требуется поддержка со стороны, это значительный, серьезный труд, в том числе и со стороны близких, у которых возникают в этой связи подчас значительные ограничения, связанные с осуществлением трудовой деятельности", - сказал президент России Владимир Путин в июне.

Президент подчеркнул, что по всей стране будет создана система центров для организации долгосрочного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Сейчас их только 24, но уже в 2022-м сеть таких центров должна покрыть всю территорию РФ. Программа включает в себя поддержку семейного ухода, соцобслуживание и медпомощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением сиделок и службы патронажа. По словам главы Минтруда России Антона Котякова, в зависимости от того, в каком состоянии находится человек, потребуется и различный объем ухода, который ему необходим. Для одних граждан это будет 14 часов в неделю, для кого-то - 28 часов, в зависимости от потребности.

Сами справимся

Нанять частную сиделку может не каждая семья. В Москве и Подмосковье сиделки с постоянным проживанием и круглосуточным уходом за пациентом стоят 40-70 тысяч рублей в месяц, в регионах - 30-40 тысяч (цена зависит от наличия медобразования). Частные пансионаты еще дороже, а попасть в государственный практически нереально. Если уж только человек совсем одинокий или же у него оформлена инвалидность.

Виталий из Рязани рассказывает: "Сводный брат уже несколько лет не может устроить свою престарелую маму в пансионат. Возможно, для кого-то это звучит чудовищно: как это, отдать родного человека на попечение государства? Ну а что делать, если нет никакой возможности круглосуточно присматривать за старушкой? А оставить ее одну нельзя. Она может уйти, оставив открытым дом, или забыть выключить газ, или себя чем-то поранить. К тому же периодически проявляется агрессия. Из-за этого ее не берут в негосударственные учреждения для престарелых, где нормальные условия для проживания и сносные цены. Нужен специализированный - для людей с деменцией и расстройством психики. Мы такой пока найти не можем. Ни в Рязани, ни в ближайших областях. А государственная система не признает пожилую женщину нуждающейся в социальном обслуживании, так как, несмотря на свое состояние, она проживает в семье, а следовательно, не может нуждаться в помощи государства".

"Сейчас в России проживают почти 12 млн инвалидов, из них около 700 тысяч - это дети-инвалиды, 1,7 млн человек (13%) - инвалиды первой группы. Лишь 12% инвалидов первой группы состоят на социальном обслуживании - получают соцуслуги. Среди инвалидов второй группы их получают только 10%, среди инвалидов третьей группы - 2%, - рассказал "РГ" проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов. - Всего в постоянном уходе, по нашим оценкам, нуждаются более 7 млн инвалидов".

В большинстве случаев инвалиды всех групп и члены их семей вынуждены самостоятельно справляться со своими жизненными ситуациями. "Даже по очень средним прикидкам ежедневно почти 20 млн человек задействовано в решении повседневных вопросов людей, нуждающихся в постоянном или регулярном уходе или присмотре. То есть именно столько людей выведены из экономики, часть из них не могут себе позволить растить детей, вынужденно ухаживая за старшим поколением", - говорит он.

По оценкам Финансового университета при правительстве РФ, около 3,7 млн пожилых людей нуждаются в социальном обслуживании, в то время как получают его только 1,8 млн человек.

Государственная система помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе, базируется на двух законах - 181-ФЗ, где прописана помощь инвалидам, и 442-ФЗ о социальном обслуживании. "В качестве основной помощи инвалидам предлагаются различные технические средства реабилитации, ряд реабилитационных услуг и проч., а также финансовая помощь в размере 1200 рублей в месяц, которую могут получать родственники, самостоятельно ухаживающие за своими близкими. По 442-ФЗ граждане, нуждающиеся в соцобслуживании, имеют право получать соцуслуги, при этом их стоимость, в зависимости от дохода человека, либо не будет с него взиматься вообще, либо будет составлять не более 50% от превышения его дохода над полуторакратным региональным прожиточным минимумом", - поясняет Сафонов.

Некому работать

В рамках нацпроекта "Демография" в некоторых регионах внедряется система долговременного ухода. В частности, предлагается расширенный бесплатный набор соцуслуг на дому, предоставляемый по новым стандартам качества до 28 часов в неделю. Нуждающихся в уходе можно устраивать в центры дневного пребывания, ориентированные на работу с пациентами с когнитивными нарушениями. Задача центров - максимальное замедление негативных признаков развития когнитивных нарушений.

Открываются пункты проката технических средств реабилитации для тех граждан, которые по тем или иным причинам не получают статус "инвалид". Услуги таких пунктов бесплатны для людей с ограниченными возможностями. Для родственников в регионах запущен ряд новых сервисов, которые позволяют помочь им в сложных вопросах ухода за своими родными. Например, с их помощью можно составить график посещения соцработниками пожилого человека или инвалида с учетом пожеланий семьи, проконсультироваться с психологом и юристом по различным жизненным ситуациям, стать слушателем "школы ухода", где обучают правильно ухаживать за близким, воспользоваться услугой "отпуск от ухода (передышка)". В некоторых регионах запускаются механизмы получения родственниками дополнительных выплат при отказе от услуг, предоставляемых системой соцобслуживания.

Для граждан, получающих долговременный уход, запускаются различные механизмы борьбы с деменцией, профилактика переломов, развитие коммуникативных навыков и социализация.

"Дневные центры, специализирующиеся на работе с теми или иными нарушениями, - это крайне важный элемент всей системы социального обслуживания, фактически это механизм предотвращения развития негативных психологических проявлений, связанных со старением организма либо ограниченного функционала. Деменция в том или ином проявлении поражает до трети всех людей старших возрастов. И здесь дневные центры помогают серьезнейшим образом затормозить ее развитие. Там работают специалисты, которые помогают тренировать память, развивать мелкую моторику, повышают коммуникативные способности и проч. В отдельных регионах работа таких центров строится на безвозмездной основе. Но их катастрофически мало - несколько десятков на всю страну, а нужно не менее тысячи", - говорит эксперт.

К стационарам социальной защиты относятся дома-интернаты общего типа или, по старинке, "дома престарелых", а также психоневрологические интернаты. Их в России более 1600 и они очень разные - есть на 30 мест с домашней атмосферой, а есть гиганты на более чем 1000 мест и их работа - конечно, конвейер. "Основная беда - недофинансирование, следствием чего является крайне серьезная проблема с наличием персонала, а страдают в итоге люди, - продолжает Сафонов. - Соотношение уходового персонала и проживающих в отделении для самых тяжелых пациентов в среднем составляет 1:20 в дневное время. То есть на одного работника по уходу приходится 20 проживающих, которых надо накормить, напоить, провести гигиенические процедуры, с которыми надо поговорить и т.д. На кормление одного человека в отделении для тяжелых пациентов тратится 1,5 минуты. Естественно, что ни о какой реабилитации и серьезном улучшении состояния проживающих не идет и речи, фактически люди попадают в эти учреждения и уже не покидают их. В стационарах еще масса проблем - это и квалификация персонала, и недостаток оборудования".

Альтернатива службе

Одно из решений кадрового вопроса - привлечение к работе в стационарах молодых людей, проходящих альтернативную службу. "В рамках гражданской службы молодые люди могут пройти обучение и получить военно-учетную специальность санитарного инструктора, тем самым повысив мобилизационную готовность страны к войнам и катастрофам. Обеспечить экономическую привлекательность рабочих мест младшего медперсонала, занятого тяжелым физическим неквалифицированным трудом, нереально. А без этого невозможно обеспечить население эффективной медпомощью, качественными и безопасными соцуслугами долгосрочного ухода, - уверен Сафонов. - Единственный путь - межведомственная интеграция минздрава, минтруда и минобороны для превращения альтернативной гражданской службы в эффективно работающий институт, направленный на решение важных общественных целей".

Для этого нужно ограничить перечень видов работ для прохождения альтернативной службы мужчинами без высшего образования должностями младшего медперсонала в здравоохранении и социальной сфере, уравнять срок альтернативной службы с военной, разрешить ее прохождение по месту жительства и организовать обучение призываемых на службу с получением военно-учетной специальности санитарного инструктора, отмечает Сафонов.

Еще одна проблема - изношенность зданий стационаров: почти все они строились в 1960-1980-е годы, причем под детсады, школы, медучреждения. В одном регионе такой стационар был оборудован в помещении церкви. Все эти здания изначально не приспособлены для постоянного пребывания, ведь в стационарах соцобслуживания люди живут годами и для этого нужна соответствующая среда, которой почти нигде нет.

Сложная ситуация с гериатрами (специалистами по проблемам старения организма). Сейчас в России обучено уже более тысячи гериатров, во всех регионах создаются специализированные гериатрические кабинеты, на базах госпиталей ветеранов войн разворачиваются специализированные гериатрические центры. Но, как подчеркивает Сафонов, это происходит отдельно от развития системы соцобслуживания, что, конечно же, снижает эффективность работы с населением. "Работа гериатров должна выстраиваться исходя из долгосрочного ведения человека при достижении им определенного возраста, с возможностью подключения различных видов помощи и медрешений, которые показаны человеку в тот или иной момент его жизни", - добавляет эксперт.

Поможет страховка

"Изменения системы социального обслуживания крайне необходимы", - уверен Сафонов. "С 2014 года, когда был введен в действие 442-ФЗ, серьезных изменений в отрасли не было, при этом нужно актуализировать сам закон. Необходимо унифицировать принципы признания нуждаемости в соцуслугах на федеральном уровне для всех регионов; для нуждающихся граждан необходимо определить группы и четко прописать объем доступных соцуслуг. Требуется унифицировать процедуру составления индивидуальной программы предоставления соцуслуг, определив четкие правила назначения соцуслуг в зависимости от результатов проведенного предварительного обследования, - перечисляет эксперт. - Необходимо актуализировать порядок определения платы за соцуслуги, введя их бесплатный объем и вместо ограничения максимальной суммы платы за соцуслуги правила назначения льгот. Требуется расширить формы и технологии соцобслуживания, чтобы человек как можно дольше находился в привычной для него среде".

Кроме того, он считает необходимым детализировать порядок межведомственного взаимодействия для выявления граждан, потенциально нуждающихся в соцобслуживании, а также для возможности учитывать состояние здоровье человека при назначении соцуслуг. Не обойтись без повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов соцобслуживания. И, конечно же, необходимы единые для всех регионов требования к контролю качества предоставления соцпомощи. Все это позволит организовать адресное предоставление комплексной и качественной соцпомощи человеку, учтя его особенности и привычки, семейную ситуацию и рекомендации врачей. И, конечно же, необходимо решить вопрос с недофинансированием отрасли. "Фактически нужно удвоить сумму для того, чтобы организовать предоставление людям качественных социальных услуг", - уверен Сафонов.

По оценке эксперта, системе долговременного ухода требуется в год дополнительно 265 млрд рублей. Это позволит охватить уходом около 30% наиболее нуждающихся в нем россиян. "Дальнейшее расширение охвата нуждающихся граждан за счет снижения порога тяжести их состояния потребует кратного увеличения бюджетного финансирования. Эффективным решением было бы подключение страхового механизма финансирования системы уже на начальном этапе ее общероссийского внедрения, полагает эксперт.

Финансовый университет при правительстве РФ совместно с Всероссийским союзом страховщиков и Ассоциацией системы долговременного ухода видят возможность организации финансирования отрасли соцзащиты и вопросов долговременного ухода в добровольном и обязательном страховании. При этом пилотные продукты в рамках добровольного страхования можно запустить в регионах в ближайшее время и провести анализ спроса. Полученные результаты будут полезны при тиражировании практики добровольного страхования на территории всей страны, а также в рамках моделирования запуска обязательного страхования системы долговременного ухода", - поясняет Сафонов.

Это позволит перевести систему соцобслуживания из заявительной в выявительную, организовать единый для всех регионов механизм признания необходимости в соцобслуживании, назначении и предоставлении гарантированного по всей России минимума соцуслуг и обязательную совместную работу органов социальной защиты и здравоохранения по всем нуждающимся в такой помощи гражданам.

"Мы можем ожидать снижение вызовов "скорой помощи" по тем людям, с которыми соцзащита начинает работать более интенсивно, у этих людей снижается количество госпитализаций, уменьшается количество запущенных случаев - ведь работники соцзащиты гораздо чаще станут посещают этих людей, интенсивнее с ними работать в тесном контакте с органами здравоохранения. Это позволит снизить расходы на здравоохранение и это только один из эффектов. Такой подход позволяет уже сейчас пересмотреть механизмы финансирования отрасли социальной защиты и, унифицировав правила ее функционирования, привлечь крупные федеральные структуры. В первую очередь страховые компании, которые крайне заинтересованы в развитии вопросов страхования долговременного ухода как нового страхового продукта. К сожалению, сейчас страховые компании не имеют возможности обеспечить предоставление услуг должного качества при наступлении страхового случая на всей территории России и вынуждены рассматривать только вариант финансовых выплат. Однако внедрение системы долговременного ухода позволяет существенно улучшить данную ситуацию в тех регионах и районах, где она запускается", - говорит Сафонов.

Что делать, если родным требуется долговременный уход

Уже сейчас, во всех регионах, где внедряется система долговременного ухода, созданы координационные центры, которые помогают в работе с гражданами, нуждающимися в соцобслуживании, и их близкими. В них проконсультируют по каждому случаю, при необходимости назначат время обследования, когда соцработник на дому у человека сможет подобрать необходимый пакет помощи, в зависимости от того, что человек может делать самостоятельно, а где ему требуется помощь. Контактные телефоны для связи с координационными центрами указаны на интернет-сайтах органов соцзащиты населения всех регионов, внедряющих систему долговременного ухода.

Стационары социального обслуживания - совершенно новый механизм работы с пожилыми гражданами: здесь о них заботятся, при необходимости быстро организуют медицинскую помощь, сами проживающие общаются друг с другом. Через несколько лет это будут уникальные центры реабилитации, помощи и заботы о пожилых людях, где будут реализовываться новейшие медицинские и социальные технологии. Но уже сейчас эти учреждения не имеют почти ничего общего с тем, что мы на протяжении нескольких десятилетий привыкли называть домами престарелых.

Короткие советы для людей, чьи близкие старшего поколения могут нуждаться в помощи.

• Если вы видите изменение поведения пожилых людей (замкнутость, апатия, сварливость) - сходите на прием к врачу, желательно врачу-гериатру, в большинстве случаев такие изменения не случайны, это одни из первых проявлений когнитивных нарушений у человека.

• Не стесняйтесь говорить правду о возможностях самообслуживания пожилого человека работнику социальной защиты. Это поможет назначить правильную программу помощи, которая вернет обычный уклад жизни в семью, что позволит избежать ненужных сложностей.

• Дневные центры - это не места проведения досуга, а центры помощи в профилактике сложнейших возрастных заболеваний и их посещение - необходимость, при наличии к тому рекомендаций врача-гериатра. Не поленитесь, найдите ближайшего врача и запишите близкого к нему на прием.

Справка "РГ"

По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется около 10 млн новых случаев деменции, к 2050 году эта цифра возрастет в три раза. К 2030 году расходы на обеспечение ухода за больными деменцией увеличатся до 2 трлн долларов в год. Вылечить это заболевание нельзя, но можно его отсрочить или замедлить прогрессирование.