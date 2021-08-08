Стоит ли россиянам вслед за Минфином скупать доллары

Финансовая репутация у августа грозная и мрачная. Однако последние годы финальный летний месяц проходит для внутреннего валютного рынка России вполне нейтрально. И даже сбалансированно за счет отсутствия внешних и внутренних стрессов.

Специально для "Российской газеты" эксперт по коммуникациям, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода, объяснил благоприятный август для рубля и дал прогноз на начало осени:

- Сейчас никаких поводов для изменения конъюнктуры не видно - санкционная риторика Запада в адрес Москвы приутихла. Мировые цены на экспортируемые из России нефть, газ, металлургическую и сельхозпродукцию комфортны как никогда. Ликвидность на валютном рынке присутствует, а интерес его участников к риску высокий.

Экономика России набирает обороты, еще весной бюджет страны стал профицитным.

Однако пока ничто не отменяет статуса рубля как сырьевой валюты. Так как наш бюджет все еще существенно зависит от нефтяных и газовых доходов.

Был только один год - эксклюзивный 2020-й, когда экономика могла показаться диверсифицированной за счет расширения доли несырьевого экспорта. Тогда "выстрелило" сельское хозяйство. Но это пока исключение, а не правило.

В истории с рублем есть причина, объясняющая отсутствие его линейного следования за нефтью. Это ситуация, которую сейчас развивает Минфин вокруг интервенций валюты и рубля, что становится все более интересно.

С 6 августа по 6 сентября ведомство будет ежедневно выкупать с рынка валюты на 14,4 млрд рублей, что почти на миллиард рублей больше, чем месяцем ранее. Всё приобретенное будет отправлено в состав Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это государственная "подушка" экономической безопасности, которая сейчас наполняется при помощи бюджетного правила.

Денег в ФНБ достаточно - случись что, власти будут дотировать население и бизнес именно отсюда. Но ситуация позволяет нарастить объем фонда. И Минфин работает в этом направлении.

Покупая большой объем долларов, Минфин одновременно не позволяет рублю укрепляться. Это в свою очередь стабилизирует и инфляцию. Так реализуются сразу несколько целей.

Именно из-за покупок Минфином долларов США большими лотами рубль и не повторяет траекторию нефти, как мог бы. В третьем квартале профицит платежного баланса России может достичь порядка 20 млрд долларов. Минфин в этот период планирует закупить 12 млрд долларов.

Конечно, доллар без интервенций мог бы быть дешевле почти на 5 рублей. Но в текущей ситуации у рубля не остается предпосылок для укрепления, да и статус России как экспортера капитала по-прежнему сдерживает укрепление национальной валюты.

У доллара сегодня большая фундаментальная проблема - госдолг США достиг 28,5 трлн долларов. И это большая головная боль ключевых кредиторов - Китая, Японии, Великобритании и Бельгии. Но точно не России, ведь с прошлого года в структуре международных резервов нашей страны почти 20% составляет золото, которое защитит от любых катаклизмов.

До наступления осени доллар США может колебаться в пределах 72-75 рублей, евро останется в своем узком диапазоне 86-88 рублей.

Август по-прежнему остается "тонким" месяцем по объему операций на валютной секции Мосбиржи. Международные инвестиционные фонды начнут активно инвестировать в рубль после окончания цикла Банком России повышения ключевой ставки. Если хотя бы в августе Минфин оставил доллар в покое и начал выделение крупных средств на несколько инфраструктурных проектов, мы бы увидели укрепление рубля к началу осени.

В этом случае доллар мог бы спокойно находиться в диапазоне 68-69 рублей, а евро снизиться к отметкам 79-80 рублей.

Населению скупать доллары вслед за Минфином не стоит. Деньги вообще не любят суеты и эмоций, зато очень уважают холодный расчет. Текущая стоимость американской валюты вполне привлекательна для приобретений в состав своей "кубышки" и для дальнейших трат в путешествиях и отпуске за рубежом. Но больше этого приобретать нет смысла.

Свою личную валютную корзину разумно держать сбалансированной в примерных пропорциях: 50% - рубли, 30% - доллар, 20% - евро.

Осенью, вполне вероятно, Банк России продолжит цикл повышения ключевой ставки. Если она хотя бы немного опередит показатель официальной инфляции и достигнет отметки 7,0-7,25%, то это станет важным фактором сохранения нынешних вполне твердых позиций рубля и даже его укрепления к доллару и евро.