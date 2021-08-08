Телеканал CNN уволил трех сотрудников за отказ вакцинироваться

Пока охват вакцинации в Америке не позволяет остановить дельта-штамм, поэтому все больше компаний вводят принудительную вакцинацию для сотрудников. На выходных авиакомпания United стала первым крупным перевозчиком в США, обязавшим всех работников, а это около 67 тысяч человек, сделать прививку. Срок - до 25 октября. Исключения возможны только при наличии медицинских или религиозных отводов, а остальным отказникам пригрозили увольнением. Аналогичное требование ввела крупнейшая в стране мясоперерабатывающая компания Tyson Foods, чей штат насчитывает свыше 139 тысяч человек. За последние пару недель прививку для своих сотрудников сделали обязательной крупный ретейлер Walmart, IT-гиганты Google, Facebook и Microsoft, стриминговый сервис Netflix. В Amazon от принудительной вакцинации пока отказались и рассчитывают подкупить отказников деньгами: в компании по принципу лотереи разыграют 1,6 миллиона долларов среди тех, кто согласится привиться.
Президент США Джозеф Байден потребовал привиться от всех федеральных служащих, а ранее это сделали штаты Калифорния и Нью-Йорк. Альтернатива - регулярное прохождение тестирования на COVID-19. Кроме того, мэрия Нью-Йорка объявила, что вскоре для посещения людных мест в закрытых помещениях (ресторанов, фитнес-центров и прочих) от горожан будут требовать сертификат о сделанной прививке. Тем временем, по данным газеты The Wall Street Journal, власти США к началу осени планируют представить план ревакцинации населения бустерными дозами, поскольку у некоторых категорий привитых выработанного иммунитета уже недостаточно для надежной защиты от COVID.