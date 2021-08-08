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08.08.2021 20:35
Рубрика: В мире

Телеканал CNN уволил трех сотрудников за отказ вакцинироваться

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(8529)
Руководство американского телеканала CNN уволило трех сотрудников, которые пришли работать в офис без прививки от коронавируса. "У нас политика нулевой терпимости к тем, кто отказывается вакцинироваться!" - так глава компании Джефф Цукер объяснил это решение. С недавних пор в CNN потребовали сделать прививку от всех офисных сотрудников, а к скептикам, как пояснил Цукер, будут применять самые строгие меры. Руководство CNN планировало к 7 сентября вернуть всех работников в офис, но на фоне новой вспышки заболеваемости COVID в США отложило это до октября.
На взлетно-посадочной полосе бывшего берлинского аэропорта Тегель состоялся бесплатный ужин под открытым небом. Столы были накрыты на две тысячи человек. Мероприятие под открытым небом стало последней возможностью для немцев побывать на территории аэропорта перед началом его перестройки в исследовательский квартал Urban Tech Republic. Фото: EPA На взлетно-посадочной полосе бывшего берлинского аэропорта Тегель состоялся бесплатный ужин под открытым небом. Столы были накрыты на две тысячи человек. Мероприятие под открытым небом стало последней возможностью для немцев побывать на территории аэропорта перед началом его перестройки в исследовательский квартал Urban Tech Republic. Фото: EPA
На взлетно-посадочной полосе бывшего берлинского аэропорта Тегель состоялся бесплатный ужин под открытым небом. Столы были накрыты на две тысячи человек. Мероприятие под открытым небом стало последней возможностью для немцев побывать на территории аэропорта перед началом его перестройки в исследовательский квартал Urban Tech Republic. Фото: EPA

Пока охват вакцинации в Америке не позволяет остановить дельта-штамм, поэтому все больше компаний вводят принудительную вакцинацию для сотрудников. На выходных авиакомпания United стала первым крупным перевозчиком в США, обязавшим всех работников, а это около 67 тысяч человек, сделать прививку. Срок - до 25 октября. Исключения возможны только при наличии медицинских или религиозных отводов, а остальным отказникам пригрозили увольнением. Аналогичное требование ввела крупнейшая в стране мясоперерабатывающая компания Tyson Foods, чей штат насчитывает свыше 139 тысяч человек. За последние пару недель прививку для своих сотрудников сделали обязательной крупный ретейлер Walmart, IT-гиганты Google, Facebook и Microsoft, стриминговый сервис Netflix. В Amazon от принудительной вакцинации пока отказались и рассчитывают подкупить отказников деньгами: в компании по принципу лотереи разыграют 1,6 миллиона долларов среди тех, кто согласится привиться.

В CNN потребовали сделать прививку от всех офисных сотрудников

Президент США Джозеф Байден потребовал привиться от всех федеральных служащих, а ранее это сделали штаты Калифорния и Нью-Йорк. Альтернатива - регулярное прохождение тестирования на COVID-19. Кроме того, мэрия Нью-Йорка объявила, что вскоре для посещения людных мест в закрытых помещениях (ресторанов, фитнес-центров и прочих) от горожан будут требовать сертификат о сделанной прививке. Тем временем, по данным газеты The Wall Street Journal, власти США к началу осени планируют представить план ревакцинации населения бустерными дозами, поскольку у некоторых категорий привитых выработанного иммунитета уже недостаточно для надежной защиты от COVID.

Экс-президент США Барак Обама собрал почти 700 человек (500 гостей и 200 человек наемных работников) на празднование своего 60-летия в поместье на острове Martha s Vineyard у берегов Массачусетса. Обама нанял врача в качестве "координатора COVID", а все участники мегавечеринки должны были представить отрицательные результаты анализов на коронавирус. Фото: instagram.com / erukahbadu
Антонов: Запад ведет кампанию против российских вакцин от коронавируса
В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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