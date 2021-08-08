Учения российских и узбекских военных прошли рядом с афганской границей

В Узбекистане на полигоне Термез неподалеку от границы с Афганистаном прошла активная фаза российско-узбекского тактического учения "Юг-2021". Военные двух стран учились взаимодействовать друг с другом при отражении нападения отрядов боевиков, прорвавшихся через границу.

Важность этих маневров подчеркивал тот факт, что наблюдали за ними начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и его узбекский коллега Шухрат Халмухамедов.

Сурхандарьинская область Узбекистана, где находится полигон Термез, граничит сразу с двумя странами - Афганистаном и Таджикистаном. Понятно, что выбор места для отработки совместных действий российских и узбекских военных был далеко не случаен.

Критическая ситуация в Афганистане, где вооруженные отряды талибов (члены движения "Талибан", запрещенного в РФ) с пугающей регулярностью отбивают у правительственных сил город за городом, вызывает тревогу как в России, так и в центральноазиатских республиках. Наша страна готова оказывать всяческую поддержку странам, которым может угрожать атака с афганского направления.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, страны - члены ОДКБ по своим масштабам, оборонному потенциалу не могут быть на равных с Россией и нуждаются в помощи на афганском направлении, поскольку речь идет в конечном итоге о военной безопасности России.

Россия надеется на то, что соглашения, которые существуют с движением "Талибан" (запрещено в РФ), будут выполняться.

"Но, имея прошлый и позапрошлый опыт, конечно, в это тяжело сходу поверить. Этим надо заниматься, чтобы всё это не пришло к нам в страну. И тут надо наших членов ОДКБ всячески поддерживать, помогать им", - констатировал министр обороны РФ.

По легенде учений, в Узбекистан, который условно назвали "Республика Согдиана", с территории Афганистана, условно - "Республика Бактрия", вторглись крупные отряды боевиков. Помогать "Согдианцам" совместно отразить эту атаку должны войска "Северной Федерации".

Центральным эпизодом этого учения стал розыгрыш специальной операции, целью которой было не допустить переход незаконных вооруженных формирований через государственную границу Узбекистана.

Террористов вовремя засекли с воздуха и нанесли по ним удар с вертолетов. Затем с одного из российских аэродромов в воздух были подняты бомбардировщики Ту-22М3, которые под прикрытием истребителей МиГ-29 нанесли бомбовый удар по лагерям подготовки террористов.

Затем совместные российско-узбекские подразделения блокировали прорыв крупных отрядов боевиков и при помощи артиллерии и танков заставили их перейти к обороне. Завершающим этапом стало уничтожение условного противника, укрывшегося от преследования в населенном пункте.

По засевшим в домах бандитам был нанесен танково-артиллерийский удар, после чего населенный пункт был зачищен штурмовыми группами ударно-штурмового отряда. С обеих сторон в этом учении задействовали около 1,5 тысячи солдат и офицеров, а также до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

С обеих сторон в этом учении задействовали около 1,5 тысячи солдат и офицеров, а также до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники

На заключительном этапе маневров к выполнению учебно-боевых задач привлекли четыре дальних бомбардировщика - ракетоносца Ту-22М3 ВКС России.

Один из разработчиков плана учений первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-лейтенант Михаил Теплинский рассказал, что в основу этих маневров был положен опыт российских Вооруженных сил по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Сирии.

Один из российских военных, участвовавший в маневрах, рассказал "РГ", что узбекская сторона не имеет опыта борьбы с крупными отрядами боевиков и поэтому с благодарностью принимает тот опыт, которым с ними делятся наши военные. "Одно из основных достижений учения, это что называется почувствовать локоть товарища, закрепить навыки совместного проведения таких непростых операций", рассказал офицер.

Подводя итоги маневров, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российские и узбекские воинские формирования показали достаточно высокий уровень боевой выучки и слаженности действий.

По его словам, цели учения были полностью достигнуты. Герасимов отметил, что на маневрах российская и узбекская армии продемонстрировали готовность совместно противостоять вызовам и угрозам на южных рубежах СНГ. А российские военные готовы и дальше делиться с узбекскими коллегами опытом борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

"Подобные мероприятия будут способствовать повышению боевой выучки подразделений и воинских частей российских и узбекских вооруженных сил, укреплению взаимодействия и выработке единых подходов к решению задач борьбы с международным терроризмом", - заявил Герасимов.

Это, по его мнению, позволит создать надежный оборонный потенциал, который способен противостоять современным вызовам и угрозам безопасности в Центральной Азии.