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08.08.2021 20:50
Рубрика: В мире

Украина купит в кредит два списанных британских военных корабля

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(8529)
Украинские военно-морские силы (ВМСУ) ожидают прихода в Одессу двух списанных британских кораблей противоминной защиты типа Sandown. И хотя в Киеве заявляют, что союзники корабли им "передают", речь все-таки идет о полноценной покупке, причем в кредит. Оба корабля проходили по морям более 20 лет, а теперь не вписались в программу перевооружения Project Wilton, по которой искать мины будут беспилотные подводные аппараты. В другой ситуации технически и физически устаревшие корабли должны были отправиться на металлолом, но в Лондоне вспомнили об Украине, готовой заплатить по 50 миллионов долларов за каждую небоевую единицу. В эту сумму, по данным украинских СМИ, входит дефектоскопия корпуса, ремонт, собственно перегон в Черное море и обучение экипажей. Оплачиваться все, вероятно, будет в счет кредита на 1,6 миллиарда долларов, любезно предоставленного британским правительством в рамках меморандума о партнерстве с ВМСУ.

О необходимости этих кораблей для ВМСУ спорят даже украинские военные эксперты: тихоходные и слабо вооруженные (одна пушка, два пулемета), они даже не предназначены для траления мин. Да и мины в Черном море устанавливает только ВМСУ. То есть британский "подарок" получается не только дорогостоящим, но и не особо нужным. Как и 50 списанных, но купленных дороже новых, британских броневиков Saxon, так и не пригодившихся в "зоне АТО" по причине регулярных поломок и неприспособленности к рельефу Донбасса.

Другое дело, что у Киева нет возможности отказаться от "подарков" или хотя бы поторговаться: за политическую поддержку Лондона нужно платить. По этой схеме в июле Украина купила за 5 миллионов долларов и небольшой британский ледокол 30 лет от роду, за поддержание которого на плаву сама "владычица морей" платить больше не считала нужным. Если так пойдет и дальше, то все британские корабли после смерти будут отправляться в Одессу.

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