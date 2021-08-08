Украина купит в кредит два списанных британских военных корабля

О необходимости этих кораблей для ВМСУ спорят даже украинские военные эксперты: тихоходные и слабо вооруженные (одна пушка, два пулемета), они даже не предназначены для траления мин. Да и мины в Черном море устанавливает только ВМСУ. То есть британский "подарок" получается не только дорогостоящим, но и не особо нужным. Как и 50 списанных, но купленных дороже новых, британских броневиков Saxon, так и не пригодившихся в "зоне АТО" по причине регулярных поломок и неприспособленности к рельефу Донбасса.
Другое дело, что у Киева нет возможности отказаться от "подарков" или хотя бы поторговаться: за политическую поддержку Лондона нужно платить. По этой схеме в июле Украина купила за 5 миллионов долларов и небольшой британский ледокол 30 лет от роду, за поддержание которого на плаву сама "владычица морей" платить больше не считала нужным. Если так пойдет и дальше, то все британские корабли после смерти будут отправляться в Одессу.