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08.08.2021 12:18
Рубрика: В мире

В Евросоюзе выдали уже более 300 миллионов COVID-паспортов

Текст: Юрий Когалов
В начале июля в Европейском союзе начали действовать COVID-паспорта, содержащие данные о вакцинации от коронавируса, перенесенной инфекции или отрицательном ПЦР-тесте. На данный момент страны ЕС выдали своим гражданам уже порядка 300 миллионов таких документов.
Фото: Andreas SOLARO / AFP Фото: Andreas SOLARO / AFP
Фото: Andreas SOLARO / AFP

Хотя изначально планировалось, что COVID-паспорта будут лишь помогать при пересечении границ, власти многих стран приспособили их для использования на своей территории. Так, сертификат требуется для посещения кинотеатров во Франции, музеев в Австрии, бассейнов в Италии, проживания в отелях в Португалии. В Греции рестораны разделены на три категории: одни принимают только людей, прошедших вакцинацию; другие обслуживают также клиентов с отрицательными ПЦР-тестами; третьи гарантируют, что все их работники уже привились от коронавируса. В Румынии вместимость культурных заведений и спортзалов зависит от того, посещают ли их люди с сертификатами о вакцинации. В Хорватии от этого документа зависит, сколько гостей могут присутствовать на свадьбе. В Дании невозможно побывать на футбольном матче с участием более двух тысяч зрителей без COVID-паспорта. На Мальту вообще нельзя въехать без наличия этого документа.

ВОЗ: Требование вакцинации не должно стать обязательным для выезда за рубеж

Так или иначе в повседневной жизни новый документ используется в 21 из 27 стран Европейского союза. При этом система COVID-паспортов действует также в Норвегии, Исландии, Швейцарии, Лихтенштейне и Ватикане.

"Мы предпринимаем шаги для признания сертификатов, выданных другими странами, хотя для этого они должны быть совместимы с системой ЕС и позволять проверять их подлинность, действительность и целостность", - отметил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Между тем в ряде стран растут протесты против необходимости делать уколы, введенных из-за пандемии ограничений. Наиболее массовые манифестации проходят в Германии и Франции.

Как отмечает El Pais, в Испании ситуация развивается иначе, чем в других странах. Против использования COVID-паспортов внутри королевства выступили суды. Они отменили решения властей Канарских островов и Андалусии, попытавшихся с помощью этих сертификатов ограничить ночную жизнь (вход в бары и на дискотеки в течение нескольких дней осуществлялся только при наличии этого документа).

В мире Европа Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса

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