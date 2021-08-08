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Текст:   Матвей Линник 
12:43 08.08.2021

В каких городах быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры

Городом с самым резким ростом цен на "однушки" стал Сочи, где жилье за последние пять лет подорожало более чем в два раза. Об этом РИА Новости рассказали эксперты консалтинговой группы SRG.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на курорте по итогам первого половины года составила 5,6 миллиона рублей против 2,5 млн в 2016 году.

Фото: iStock
Как семейная ипотека может сыграть против однокомнатных квартир

Второе место в рейтинге занимает Иркутск, где рост за аналогичный период составил 44,95% со средней ценой 2,8 млн рублей. Третья строчка - за Севастополем, где "однушки" за пять лет подорожали на 44,21% - до 4,3 млн рублей.

Санкт-Петербург расположился на девятом месте со средним чеком за однокомнатное жилье в 5,5 млн рублей (рост на 40,21%).

Москва заняла 18-е место в рейтинге со средней ценой на "однушку" в 9,2 млн рублей (34,41%). Средний чек предложения однокомнатной квартиры за пять лет увеличился на 29,27% и составил 2 585 321 рубль, подытожили эксперты.

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