В Китае 15 чиновников наказали за вспышку COVID-19 в аэропорту Нанкина

В Центральном Китае наказали более 20 чиновников за неэффективную борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Как пишет Global Times, должности лишился глава управления здравоохранения района Юндин в провинции Хунань Сюй Сюнхуи. Он своевременно не изолировал зараженных COVID-19 пациентов. А в городе Чжанцзяцзе был наказан сотрудник местной больницы Дэн Хуабинь. В его отделении скопилась очередь из желающих сделать тест на SARS-CoV-2. Это могло привести к перекрестному заражению.

В китайском городе Нанкин (провинция Цзянсу) 15 должностных лиц наказали за вспышку коронавируса в местном аэропорту. Вице-мэр Нанкина Ху Ваньцзинь был оштрафован, а вот глава местной комиссии по здравоохранению Фан Чжунъю лишился должности, ему также вынесли "серьезное предупреждение".

Напомним, что именно международный аэропорт Нанкин стал тем местом, откуда по Китаю начал распространяться "дельта"-штамм коронавируса. Инфицированных выявили уже в 20 городах.