В Литве нелегалам выплатят по 300 евро за добровольный выезд из страны

Правительство Литвы выплатит согласившимся добровольно покинуть страну нелегалам по 300 евро. Деньги обещают выдавать наличными после посадки мигранта в самолет. Получить это "пособие" иностранцы смогут единожды, и при этом не ясно, будут ли литовские власти оплачивать им билеты домой. Сама же сумма выплаты выглядит, в сравнении с международным опытом, неприлично маленькой. Однако если сравнить ее с единовременными пособиями в 200 евро, которые Вильнюс выплачивал своим пенсионерам и инвалидам в качестве поддержки во время пандемии, то на этом фоне она - уже вполне солидная.

Разные страны, столкнувшиеся с наплывом мигрантов, применяли похожие, но значительно более гуманные подходы к работе с нелегалами. В Японии, например, была утверждена программа финансовой помощи безработным мигрантам, стимулировавшая их покинуть страну. Кандидату на такую добровольную высылку выдавали три тысячи долларов на приобретение авиабилета и еще по две тысячи на каждого члена семьи. Аналогичная программа действовала и в Испании. Выплаты были солидными, около 9 тысяч евро на человека, но осуществлялись в два этапа - 40 процентов до выезда из Испании и 60 процентов по приезде домой. Британцы во время миграционного кризиса в порту Кале в 2009 году также оплачивали нелегалам билеты домой и выдавали две тысячи евро наличными. Жесткий контроль границы со стороны Литвы дал результат - поток мигрантов направился в сторону Польши. Причем, как сообщило руководство польской пограничной службы, на прошлой неделе была задержана самая большая группа мигрантов в истории страны - сразу 60 человек. В Литве введут "паспорта возможностей"