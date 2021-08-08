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08.08.2021 15:29
Рубрика: Общество

В Минприроды оценили влияние климата на российские леса

Текст: Алексей Дуэль
Лесные пожары и появление новых очагов вредителей леса - последствия глобальных климатических процессов, сообщили "РГ" в Минприроды. Они приводят к сокращению запасов древесины в традиционных местах ее заготовки, признают в ведомстве. Кроме того, атмосферные катаклизмы, возникающие при смене погоды, приводят к гибели лесов, образованию буреломов и ветровалов, добавили в министерстве.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

При этом смягчение климата способствует распространению на север ценных широколиственных лесов, ускоряет рост деревьев. Эти изменения компенсируют потери от пожаров и вредителей, считают в Минприроды.

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По состоянию на конец 2020 года общий запас древесины в России составил 79 миллиардов кубометров, в том числе расчетная лесосека - то есть объем древесины, который может быть заготовлен - 0,7 миллиарда кубометров. По данным Рослесинфорга, этот показатель постепенно увеличивается: за пять лет прирост составил 0,02 миллиарда кубометров.

Изменение климата осложнило транспортную доступность лесов. Бесснежные зимы и распутица в межсезонье приводят к сокращению заготовительного сезона, признают в Минприроды. В отдельных регионах работать в лесу получается только два месяца в году. Увеличить этот промежуток за счет строительства лесовозных дорог тоже удается не всегда, - инвестиции в такие проекты делают себестоимость заготовки древесины слишком высокой.

На фоне мирового сокращения заготовки древесины у российских лесопромышленников появляется потенциал для развития своего бизнеса, считают в Минприроды.

Не менее важная функция отечественных лесов - сдерживание изменений климата, поглощение углерода, развитие "зеленой" экономики и биоэнергетики, добавили в министерстве. Там отметили, что при управлении лесным хозяйством ориентируются не только на экономические, но и на экологические показатели. Это требование заложено в принятой в начале этого года стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года, заключили в Минприроды.

Минприроды предложило увеличить затраты на борьбу с пожарами
Общество Природа Общество Экология Правительство Минприроды Климат на Земле

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