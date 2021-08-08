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08.08.2021 21:20
Рубрика: Общество

В России отменили отметки в паспорте о браке и детях

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(8529)
Правительством принято постановление, которым признаны необязательными штампы в паспортах россиян о семейном положении, детях до 14 лет, а также отметки о ранее выданных паспортах: внутренних и заграничных.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Однако при желании все прежние записи можно по-прежнему заносить в паспорт. Кроме того, с одного месяца до трех увеличен срок замены документа при достижении возраста 20 и 45 лет, при этом старый паспорт на это время будет действительным. А с 1июля 2022 года процедура получения нового паспорта будет занимать всего пять дней.

Фото: iStock
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В чем суть изменений и почему они случились теперь, "Российской газете" рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.

Валентина Львовна, после выхода постановления многие посчитали, что на институте семьи можно ставить крест. Ведь бытует мнение, что брак - это штамп в паспорте. Что-то изменилось?

Валентина Казакова: Защита семьи и института брака как союза женщины и мужчины является конституционно-правовой обязанностью государства. И никакое фактическое сожительство к браку по закону не приравнивается. В нашем случае официальная регистрация отношений - это не только добровольное решение супружеской пары о совместном проживании и ведении хозяйства, но и ряд юридических обязанностей друг перед другом. Единственными подтверждающими брачно-семейные отношения документами являются свидетельство о регистрации или расторжении брака.

А также свидетельство о рождении ребенка. Поэтому штампы в паспорте о браке и детях носят вторичный, скорее информативный характер. И при желании - даже после изменений в законодательстве о паспорте - их можно сохранить.

А решение отменить штамп в паспорте о семейном положении не обеспечит дополнительную лазейку для мужчины, чтобы уйти от алиментов?

Валентина Казакова: Штамп в паспорте - не документ о регистрации брака. Он не может ни способствовать, ни препятствовать получению алиментов в случае развода. Всегда можно найти управу на нерадивого супруга. У государства достаточно инструментов для выявления укрываемых им доходов и мер по их взысканию.

Некоторые считают, что отмена штампа вызовет одобрение в так называемом ЛГБТ-сообществе. Означает ли это, что однополым представителям пошли навстречу?

Валентина Казакова: В России законный брак заключается только в органах ЗАГСа. Регистрация там однополых людей не производится. Однополые союзы в нашей стране не признаются даже в случае заключения международного договора о признании актов гражданского состояния с государством, где такие отношения официально узаконены!

Завершена работа по цифровизации сведений ЗАГС, начиная с 1926 года, и функционирует единый госреестр актов гражданского состояния

В большинстве регионов документация о заключении браков до сих пор ведется на бумаге. Теперь получается, что человек в браке, но без штампа в паспорте может вступить в новый брак в другом регионе или за границей. Не приведет ли это к многоженству и мошенничеству?

Валентина Казакова: В настоящее время завершена работа по переводу на цифровые носители сведений ЗАГС начиная с 1926 года. К тому же с октября 2018 года в России функционирует единый госреестр актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), куда заносятся сведения о заключении в стране всех браков. Поэтому не сомневайтесь, номер с повторным браком без расторжения прежнего ни у кого из горе-супругов не выйдет.

В отдаленных уголках нашей необъятной страны до сих пор нет не только интернета, но порой и света. Паспорт там со всей внесенной в него информацией - жизненно важный и авторитетный документ. Как же быть жителям?

Валентина Казакова: Позволю себе повториться и напомнить, что в постановлении правительства говорится не об отмене штампов, а только об отмене обязательности их проставления. К тому же теперь везде обеспечен доступ к электронным базам данных госорганов всех уровней власти.

А как насчет возможного многоженства?

Валентина Казакова: Как известно, многоженство в России законом запрещено. Положения Семейного кодекса РФ в этой части остаются неизменными. В России официально признается только одна форма брачных отношений - моногамия, то есть союз одного мужчины с одной женщиной.

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Как теперь банально попасть к супругу в больницу, особенно в реанимацию, куда пускают только близких родных? Ведь в экстренных случаях люди не успевают думать о ксерокопиях свидетельств о браке...

Валентина Казакова: На практике врачи обычно не проверяют документы. Если документ-таки необходим - чаще всего бывает достаточно паспорта. Ну и все-таки еще раз подчеркну: наличие или отсутствие штампа - это решение его обладателя, а не обязанность. То есть еще при регистрации брака супруги могут принять решение о записи в паспорт.

Может ли отмена отметки о браке создать опасную ситуацию при покупке жилья на вторичном рынке? Как теперь решать эту проблему и не опасаться потери денег, когда после сделки вдруг появится недовольный супруг и отсудит квартиру обратно?

Валентина Казакова: При сделках с недвижимостью на штампы не смотрят. Юристы всегда проводят целый комплекс проверочных действий, осуществляют полную правовую экспертизу сделки. И не с использованием штампов в паспортах, а с помощью других правовых институтов. В частности, проверяют первичные документы из ЗАГСа, нотариально заверенные декларации. Нововведения правительства не окажут принципиального влияния на рынок недвижимости или процедуру получения наследства.

В паспортах кроме регистрации остались обязательными отметки о постановке на воинский учет и прописке. В цивилизованном мире таких штампов давно никому не ставят. Когда у нас уберут эти отметки?

Валентина Казакова: Дальнейшая цифровая трансформация социально значимых госуслуг позволит отказаться и от этих штампов в пользу перепроверки соответствующих сведений в федеральных реестрах. Например, регистрацию по месту жительства, на первом этапе для несовершеннолетних, мы планируем перевести в электронный вид уже к середине 2022 года.

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