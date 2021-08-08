В России вырос спрос на косметологов для мужчин

После первого года пандемии мужчины стали активнее интересоваться собственным внешним видом - такой вывод сделали специалисты сервиса "Авито. Услуги" в новом исследовании для "РГ". В частности, спрос на косметологов вырос на 17 процентов, а на массажистов - на 25.

Судя по предложениям услуг, которые больше всего интересуют москвичей сильного пола, наибольшей популярностью пользуется криолиполиз. Это вакуумная коррекция формы живота, которая чаще всего требуется поклонникам пива. Процедура порой длится по три часа, однако эффект от трех сеансов, по оценкам мастеров, заметен на пляже. Впрочем, сам по себе криолиполиз вряд ли решит проблемы с фигурой, если продолжить злоупотреблять пенным. В топе мужских косметологических услуг - мезотерапия для волос для тех, кто начал лысеть. Весьма популярен пилинг, чистка и другие процедуры для лица, которые до этого считались исключительно дамскими.

Перед сезоном отпусков и москвичи, и мужчины из других регионов стремились привести себя в форму с помощью коррекции питания. Спрос на услуги диетологов вырос примерно на 7 процентов, подсчитали в "Авито". "Чтобы иметь здоровый внешний вид, к питанию необходимо подключить регулярные силовые и кардионагрузки. Но перед началом тренировок рекомендуется пройти обследование или фитнес-тестирование, чтобы выявить противопоказания, - говорит Андрей Травкин, персональный тренер с опытом работы 15 лет. - При выборе специалистов рекомендую обратить внимание на квалификацию и отзывы, а также пообщаться лично".

При всем этом в "Авито" заметили, что персональным тренировкам россияне все чаще предпочитают групповые - такие занятия стоят дешевле, а большое количество единомышленников рядом поддерживает боевой дух. Спрос на услуги личных тренеров в этом году снизился (минус 3 процента), но по доле спроса в категории красоты и здоровья в сервисе онлайн-объявлений занимает второе место (33 процента), уступая лишь услугам массажистов (39) и опережая даже косметологов (27).

Тягу мужчин к красоте авторы исследования объяснили последствиями пандемии. Первый год для многих оказался стрессовым, тысячи людей изменили привычный уклад жизни и вынужденно стали меньше двигаться. Это привело к проблемам со здоровьем и внешним видом, теперь же пришло время их решать.