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08.08.2021 22:10
Рубрика: Общество

В России заработала служба психологической поддержки для мужчин

Текст: Татьяна Владыкина
"... Если у вас нет сил постоянно бороться с финансовыми трудностями, если вам сложно контролировать свою агрессию, если вы испытываете постоянную злость или гнев, желание ударить другого человека, позвоните нам...". В России заработала первая бесплатная служба психологической помощи для мужчин. Авторы проекта, основатели Сети взаимопомощи женщин "ТыНеОдна", уверены - сильный пол тоже может рассчитывать на поддержку специалистов.

В первый день на мужскую горячую линию поступило всего два звонка.

Но организаторы надеются, что мужчины преодолеют себя и осмелятся рассказать о своих проблемах профессионалам.

Наталия Щанкина, психолог, руководитель проекта "НеГорячиеЛинии" рассказала "РГ", что изначально проект "ТыНеОдна" создавался для женщин, пострадавших от жестокого обращения.

- Но проблемы насилия - это общая проблема, - уверена Наталья. - Помогая женщинам и детям, мы не можем исключать мужчин, с которыми они живут. Со стороны женщин мужчины часто испытывают на себе психологическое насилие, так же мы знаем случаи "дедовщины" в армии, домогательств, травли на работе и тп. И со всем этим мужчинам некуда обратиться. В России не существует специализированных центров психологической помощи для мужчин.

Евгений Лошак, сооснователь сети взаимопомощи женщин "ТыНеОдна" признается, что в школьном возрасте психолог казался ему и одноклассникам чем-то страшным.

Фото: король
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- При этом я никогда не понимал: почему одни люди (например, девочки) должны каким-то одним образом проявлять свои чувства, а другие люди (например, мальчики) делать это иначе, - говорит он. За профессиональной помощью Евгению пришлось обратиться в зрелом возрасте и это решение, по его словам, было самым правильным.

- Говорить о своих эмоциях и проблемах - не стыдно, - убежден Евгений. - Даже если ты мужчина.

По словам Натальи Щанкиной, во время пандемии стало очевидно, что люди нуждаются в психологической помощи как никогда. Так, помимо горячей линии для женщин, появилась служба поддержки для мужчин. По словам организаторов, пока на мужской горячей линии работает два психолога. Можно выплеснуть наболевшее за один звонок, но, если необходимо, специалисты окажут и регулярную помощь. Так же можно созваниваться с одним конкретным психологом-специалистом, чтобы он лучше понимал ситуацию.

Компетентно

Нужен ли нам мужской телефон доверия?

Андрей Юревич, психолог, заместитель директора института психологии РАН:

- Конечно, нужен. К сожалению, для нашего общества характерна "закрытая" психологическая культура. У нас принято считать, что психологические проблемы есть только у слабаков, и настоящий мужчина не должен их иметь; если такие проблемы все же возникают, их надлежит решать с помощью друзей и горячительных напитков, а не с помощью психологов, которые годятся только для ненормальных; и т.д. Все эти идиотские стереотипы больше распространяются на мужчин, чем на женщин. Кроме того, на мужчину в современном обществе выпадает не меньшая психологическая нагрузка, и существуют специфические мужские психологические проблемы. Разговоры на эту тему принято вести с позиций защиты женщины - дескать, она хрупкая, беззащитная, особо чувствительная к психологическим нагрузкам и др. Но все это в значительной мере свойственно и мужчинам. Впрочем, я тоже принадлежу к мужскому полу, и мой панегирик мужчинам, наверняка, будет кем-то воспринят как мужской шовинизм. Мы часто говорим о том, что агрессор в семье - мужчина. Но этот "агрессор" существует в среде других агрессоров - в лице его начальника, а нередко и подчиненных, как это ни прискорбно, жены или другой женщины и это ложится тяжким бременем на его нервную систему. Полно и других примеров, говорящих о том, что мужская психологическая служба нужна и будет пользоваться большим спросом. Важно лишь, чтобы эта служба была укомплектована настоящими профессионалами.

Если вам нужна помощь

Служба психологической поддержки для мужчин работает с 9:00 до 21:00 по московскому времени, телефон: 8 800 101 65 47.

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