В РСТ предложили создать национальный турмаршрут "Винные дороги России"

В России может появиться национальный "винный" туристический маршрут. Об этом говорится в сообщении комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по винному туризму.

В организации отметили, что сотрудничают с платформой Россельхозбанка "Свое родное. За городом", которая является федеральным агрегатором и маркетплейсом фермерской продукции.

В августе начнется сбор информации от винных хозяйств и туроператоров для размещения в разделе "Винные туры" на площадке "Свое родное. За городом".

"При развитии винного и сельского туризма в Краснодарском крае полезно использовать кластерную модель, объединяя в комплексные маршруты винодельни, объекты агротуризма - сыродельни, фермерские хозяйства, а также предлагая к посещению местные объекты природного и культурного наследия", - отметила руководитель комиссии союза Елена Порман.

Согласно задумке РСТ, маршрут будет охватывать целую группу туристических объектов. Предполагается, что Краснодарский край станет ведущим регионом в формировании нацмаршрута.