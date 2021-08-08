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08.08.2021 15:33
Рубрика: Экономика

В РСТ предложили создать национальный турмаршрут "Винные дороги России"

Текст: Матвей Линник
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В России может появиться национальный "винный" туристический маршрут. Об этом говорится в сообщении комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по винному туризму.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В организации отметили, что сотрудничают с платформой Россельхозбанка "Свое родное. За городом", которая является федеральным агрегатором и маркетплейсом фермерской продукции.

В августе начнется сбор информации от винных хозяйств и туроператоров для размещения в разделе "Винные туры" на площадке "Свое родное. За городом".

"При развитии винного и сельского туризма в Краснодарском крае полезно использовать кластерную модель, объединяя в комплексные маршруты винодельни, объекты агротуризма - сыродельни, фермерские хозяйства, а также предлагая к посещению местные объекты природного и культурного наследия", - отметила руководитель комиссии союза Елена Порман.

Согласно задумке РСТ, маршрут будет охватывать целую группу туристических объектов. Предполагается, что Краснодарский край станет ведущим регионом в формировании нацмаршрута.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

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