В ВОЗ оценили, как часто может мутировать коронавирус

Чем больше передача вируса, тем больше возможностей для его мутаций. Об этом "Российской газете" заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

"Это не происходит периодически - мутации происходят при каждой передаче и "транскрипции" вирусной РНК. ВОЗ отслеживает варианты, которые появляются, и некоторые из них являются вариантами, вызывающими озабоченность ("альфа", "бета", "гамма" и "дельта"). И эта классификация регулярно обновляется на основе мониторинга вариантов, представляющих интерес. Например, "лямбда" является одним из представляющих интерес вариантов, который в настоящее время отслеживается", - рассказала Вуйнович.

На данный момент, по ее словам, ВОЗ отслеживает, "выталкивает" ли "лямбда" "дельта-вариант", но пока этого не происходит. Но "дельта" практически вытеснил "альфа-вариант".

Представитель ВОЗ подчеркнула, что только вакцинация на данный момент способна защитить человека от агрессивности мутирующего вируса. "Отмечается, что при высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии. Различные производители вакцин опубликовали данные, относящиеся к их конкретным вакцинам, особенно в отношении варианта "дельта" и мы предлагаем изучить их",- добавила Вуйнович.