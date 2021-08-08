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08.08.2021 02:00
Рубрика: Общество

В ВОЗ оценили, как часто может мутировать коронавирус

Текст: Ольга Игнатова
Чем больше передача вируса, тем больше возможностей для его мутаций. Об этом "Российской газете" заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.
Фото: AP Photo/David Vincent Фото: AP Photo/David Vincent
Фото: AP Photo/David Vincent

"Это не происходит периодически - мутации происходят при каждой передаче и "транскрипции" вирусной РНК. ВОЗ отслеживает варианты, которые появляются, и некоторые из них являются вариантами, вызывающими озабоченность ("альфа", "бета", "гамма" и "дельта"). И эта классификация регулярно обновляется на основе мониторинга вариантов, представляющих интерес. Например, "лямбда" является одним из представляющих интерес вариантов, который в настоящее время отслеживается", - рассказала Вуйнович.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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На данный момент, по ее словам, ВОЗ отслеживает, "выталкивает" ли "лямбда" "дельта-вариант", но пока этого не происходит. Но "дельта" практически вытеснил "альфа-вариант".

Представитель ВОЗ подчеркнула, что только вакцинация на данный момент способна защитить человека от агрессивности мутирующего вируса. "Отмечается, что при высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии. Различные производители вакцин опубликовали данные, относящиеся к их конкретным вакцинам, особенно в отношении варианта "дельта" и мы предлагаем изучить их",- добавила Вуйнович.

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