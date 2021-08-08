ВЦИОМ: Интернет победил телевидение еще в 2020 году

Еще в 2020 году интернет стал основным источником информации, опередив телевидение. Об этом рассказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов РИА Новости на молодежном форуме "Территория смыслов".

Он сообщил, что, по итогам социологического исследования 2020 года, в среднем телевидение как главный источник информации использует 38 процентов опрошенных, а 23 процента при получении информации пользуются интернетом. В этот пункт вошли новостные, аналитические и официальные сайты. Третье место с рейтингом в 20 процентов аудитории заняли социальные сети и блоги.

"Таким образом, - подвел итог Константин Абрамов, - сложился расклад в пользу интернета: 38 процентов у телевидения против 43 процентов у интернета".

По данным социологов, более 67 процентов людей от 60 лет и старше воспринимают телевидение как главный источник получения информации. И лишь для шести процентов молодых людей от 18 до 24 лет ТВ остается основным источником получения информации.

Что касается печатных СМИ, то, по данным ВЦИОМ, их популярность в качестве источника получения информации балансирует на грани статистической погрешности в два процента. "Отдельно отметил бы успехи радио в крупных городах, - заметил Константин Абрамов. - Так, в Москве и Санкт-Петербурге за счет автомобилистов процент тех, кто получает информацию благодаря радио, составляет десять процентов".