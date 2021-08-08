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08.08.2021 21:00
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Интернет победил телевидение еще в 2020 году

Текст: Владимир Емельяненко

Еще в 2020 году интернет стал основным источником информации, опередив телевидение. Об этом рассказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов РИА Новости на молодежном форуме "Территория смыслов".

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Он сообщил, что, по итогам социологического исследования 2020 года, в среднем телевидение как главный источник информации использует 38 процентов опрошенных, а 23 процента при получении информации пользуются интернетом. В этот пункт вошли новостные, аналитические и официальные сайты. Третье место с рейтингом в 20 процентов аудитории заняли социальные сети и блоги.

"Таким образом, - подвел итог Константин Абрамов, - сложился расклад в пользу интернета: 38 процентов у телевидения против 43 процентов у интернета".

По данным социологов, более 67 процентов людей от 60 лет и старше воспринимают телевидение как главный источник получения информации. И лишь для шести процентов молодых людей от 18 до 24 лет ТВ остается основным источником получения информации.

Что касается печатных СМИ, то, по данным ВЦИОМ, их популярность в качестве источника получения информации балансирует на грани статистической погрешности в два процента. "Отдельно отметил бы успехи радио в крупных городах, - заметил Константин Абрамов. - Так, в Москве и Санкт-Петербурге за счет автомобилистов процент тех, кто получает информацию благодаря радио, составляет десять процентов".

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