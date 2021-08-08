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Текст:   Наталья Козлова 
20:40 08.08.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(8529)

ВС РФ признал недействительным договор об ипотеке, заключенный без ведома жены

Любопытное и крайне полезное разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда признал договор об ипотеке, заключенный за спиной у супруги, недействительным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это решение первым заметил портал "Право ру". А сейчас, в период массовых ипотечных договоров, оно может оказаться полезным для многих граждан.

Фото: ТАСС
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История, о которой рассказывается в этом решении суда, началась давно в Дагестане. Там одна гражданка совершенно случайно узнала, что ее супруг еще девять лет назад оформил договор ипотеки. А она об этом ничего не знала. По ее мнению, муж взял кредит незаконно, так как подделал ее подпись в нотариальном согласии. Фальсификацию подписи позже, действительно, подтвердила и экспертиза. Когда этот спор дошел до судебных разбирательств, то суды разошлись во мнении, считать ли эту сделку недействительной. Верховный суд рассмотрел материалы дела и местные судебные решения отменил, велев заново изучить ситуацию.

История началась еще в 2009 году, когда житель Махачкалы заложил в крупном банке по кредитным обязательствам свой дом в 383 кв. м и земельный участок в 1 га. Но выполнить кредитные обязательства не смог.

Поэтому уже в 2018 году на недвижимость было обращено взыскание из-за долга перед банком. Вот тогда об этом договоре и стало известно супруге должника.

Женщина отправилась в суд, где попросила признать сделку недействительной со всем положенными последствиями. Договор, по словам истицы, заключался без ее ведома. Да и подпись у нотариуса о согласии на кредит она не ставила. Это же позже подтвердила и почерковедческая экспертиза.

Вопреки Гражданскому кодексу РФ местные суды не учли мнения ответчиков о пропуске срока давности и о нарушениях, допущенных при проведении почерковедческой экспертизы

Дело рассматривал Советский районный суд Махачкалы. Он согласился с доводами супруги и встал на ее сторону.

В своем решении суд сослался на статью 35 Семейного кодекса. В ней говорится, что для договора об ипотеки требуется нотариальное согласие одного из супругов. Суд пришел к выводу: сделка недействительна, поскольку глава семейства распорядился общим имуществом без согласия жены.

Но Верховный суд Дагестана отменил решение в пользу жены и ей отказал.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Вот аргументы отказа: банк понятия не имел, что подпись в нотариальном согласии ненастоящая. Так что этот довод не может служить основанием для отмены сделки. Суд сослался на статью 253 Гражданского кодекса. В ней говорится: чтобы оспорить сделку по распоряжению общим имуществом, на которую не было полномочий, надо доказать, что другая сторона знала или должна была знать об отсутствии такого согласия. Эту позицию поддержал и Пятый кассационный суд.

И лишь после всех этих судов дело дошло до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Там материалы спора изучили и объяснили коллегам, что апелляционная и кассационная инстанции нарушили нормы материального и процессуального права. Так, вопреки Гражданскому кодексу местные суды не учли мнения ответчиков о пропуске срока исковой давности и о нарушениях при проведении почерковедческой экспертизы, а также возражения истцов. Кроме того, Верховный суд РФ отметил, что редакция Семейного кодекса, действовавшая на момент начала спора, обязывала супругов получать нотариально удостоверенное согласие на распоряжение общим имуществом.

По мнению ВС, применять надо было не общую норму статьи 253 Гражданского кодекса, а специальную. Верховный суд подчеркнул - статья 35 Семейного кодекса не обязывает доказывать, что другая сторона в сделке, требующей нотариального удостоверения, знала или должна была знать об отсутствии такого согласия. Верховный суд отменил решения Верховного суда Дагестана и Пятого кассационного суда и отправил дело на новое рассмотрение.

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