Власти Макао протестировали на COVID-19 всех жителей и не выявили больных

Органы здравоохранения Макао завершили операцию по тестированию на коронавирус всего местного населения. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении властей этого специального административного района Китая.

Подчеркивается, что все результаты тестов отрицательные. В общей сложности пробы были взяты у 716 тысяч человек, пишет ТАСС.

В начале июля в крупнейшем в мире игорном центре было выявлено заражение "дельта"-штаммом четырех членов одной семьи. До этого локальные случаи инфицирования в Макао не регистрировались более 400 дней. Опасаясь угрозы вспышки коронавируса, власти распорядились протестировать все население и временно приостановить работу всех развлекательных заведений, кроме казино.

За все время пандемии в Макао было зафиксировано лишь 63 случая заражения коронавирусом. Все они преимущественно завозные.