Власти США заявили об ускорении распространения COVID-19 в стране

В США за субботу было выявлено более 107 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По мнению властей, причинами роста числа заболевших стали распространение "дельта"-штамма и низкие показатели вакцинации на юге страны.

Чиновники из системы здравоохранения США предупредили, что количество случаев заболевания и летальных исходов продолжат расти, если темпы вакцинации не будут увеличены, пишет "Интерфакс", ссылаясь на агентство Associated Press. По последним данным, в США полностью вакцинированы 50% жителей, более 70% взрослых получили одну из доз вакцины.

Ранее на этой неделе директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски предупредила, что при нынешней ситуации с вакцинацией в США может быть до нескольких сотен тысяч случаев заболевания в день, как это было в начале января.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, средний суточный показатель смертности за минувшие семь дней в США вырос примерно с 270 до почти 500. Наиболее сложная ситуация сложилась на юге страны, где наблюдается один из самых низких показателей вакцинации в США.