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08.08.2021 03:03
Рубрика: Общество

ВОЗ: Новые штаммы коронавируса будут обозначать названиями созвездий

Возможно, в будущем новые варианты коронавируса будут обозначаться названиями созвездий. Об этом заявила Мария ван Керкхове, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она отметила, что рассматривался еще один вариант (использовать имена древнегреческих богов и богинь), но от него отказались.

Фото: AP Photo/David Vincent
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В ВОЗ не исключают, что в будущем из-за многочисленных мутаций вируса 24 букв греческого алфавита может не хватить для обозначения его новых разновидностей.

В мае этого года было принято решение обозначать новые штаммы SARS-CoV-2 буквами греческого алфавита, чтобы избежать практики обозначения новых вариантов коронавируса по месту их происхождения. В ВОЗ отметили, что такая практика носит порочащий или дискриминационный характер.

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