Захарова назвала врагами Украины травящих спортсменку за фотографию

Те, кто начал травлю украинской легкоатлетки Ярославы Магучих за ее фото с россиянкой Марией Ласицкене, являются самыми настоящими врагами Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее минобороны Украины объявило, что проведет беседу с Магучих из-за фото с Ласицкене, где украинская спортсменка позирует с флагом Украины, а российская - с флагом Олимпийского комитета России.

"А еще в украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать "объектом информационных спецопераций врага". Жаль, не добавили, что враг - это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что российские спортсмены "показывают класс мирового масштаба" и демонстрируют чистый спорт без политики и интриг.