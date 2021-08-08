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08.08.2021 21:24
Рубрика: Власть

Захарова назвала врагами Украины травящих спортсменку за фотографию

Текст: Диана Ковалева

Те, кто начал травлю украинской легкоатлетки Ярославы Магучих за ее фото с россиянкой Марией Ласицкене, являются самыми настоящими врагами Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Напомним, ранее минобороны Украины объявило, что проведет беседу с Магучих из-за фото с Ласицкене, где украинская спортсменка позирует с флагом Украины, а российская - с флагом Олимпийского комитета России.

"А еще в украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать "объектом информационных спецопераций врага". Жаль, не добавили, что враг - это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что российские спортсмены "показывают класс мирового масштаба" и демонстрируют чистый спорт без политики и интриг.

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