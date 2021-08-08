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Звезду "Отряда самоубийц" Юэля Киннамана обвинили в изнасиловании

Новости
    08.08.2021, 18:02
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На фоне успешной динамики кассовых сборов нового "Отряда самоубийц" шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон обвинила в изнасиловании Юэля Киннамана - исполнителя одной из главных ролей фильма.

Фото: twitter.com/ consequence
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В своем Instagram она написала, что он дважды совершил с ней действия сексуального характера против ее воли, вел себя агрессивно и заставлял молчать, а потом звонил по телефону, плакал и просил никому об этом не рассказывать. В конце дама оставила неизменный для таких постов хэштег MeToo.

Экранный полковник Рик Флэг, надо отметить, отреагировал на ситуацию молниеносно - признался там же в Instagram, что между ними на самом деле имели место быть краткосрочные романтические отношения в 2018 году, но после разрыва девушка начала вести себя очень некрасиво.

По словам актера, она выдвинула ему длинный список не самых тривиальных требований помощи построить ей карьеру в Голливуде, среди них, например: получение рабочей визы, синей галочки на странице в Instagram, страницы в "Википедии", фотосессия в спортивном журнале и 400 тысяч долларов на аренду жилья.

Фото: kino-teatr.ru
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После отказа в удовлетворении аппетитов модели, она, как пишет Киннаман, начала угрожать ему и его семье физической расправой. Такое артист стерпеть уже не смог и обратился в суд, добившись предписания о том, что Магнуссон теперь необходимо воздерживаться от совершения в отношении Киннамана определенных действий.

Дальнейшие разбирательства между ними состоятся на слушаниях в Верховном суде Лос-Анджелеса.

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