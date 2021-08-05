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Славные ублюдки

Рецензии
    05.08.2021, 17:20
Текст:   Дмитрий Сосновский
Своей чрезмерной даже по нынешним меркам ретивостью в следовании заветам "культуры отмены" Disney оказал бесценную услугу Warner Bros. (и всем нам), отлучив Джеймса Ганна от марвеловской вселенной за древние твиты с "неуместными" шутками. В WB не растерялись и быстренько подписали одного из лучших специалистов по кинокомиксам спасать давно вошедший в глубокий штопор мир DC. И хотя в "Мышином доме" вскоре одумались и вернули Джеймса к работе над триквелом "Стражей Галактики", с нечаянным подарком конкурентам ничего поделать было нельзя: Ганн уже принялся приводить в порядок измученную невнятными и пафосными полотнищами дисишную франшизу. Что неудивительно, начать он решил с реабилитации "Отряда самоубийц".

Сколько ни ныл автор первой попытки снять кино про команду безбашенных отморозков Дэвид Эйр, с нескрываемой завистью поглядывая на более удачливого коллегу Зака Снайдера, о том, что продюсеры-де всё испортили и выпустили не его фильм, прощального подарка в виде режиссёрской версии студия его не удостоила - решила, наверное, что хорошенького понемножку. Да и кому она, эта версия, нужна, когда ошибки исправлять назначен всеобщий любимец с огромным кредитом зрительского доверия? Собственно, и сам Эйр не стал отрицать очевидное: кандидатура на должность реаниматора подобрана на редкость удачно. Если и Ганну не по плечу вернуть DC былые блеск и славу, то можно просто расходиться.

Фото: kinopoisk.ru
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Сразу скажем: расходиться никому не придётся, Ганн не подкачал и показал, как надо снимать крутое супергеройское кино. Получив практически карт-бланш (ну а что студии уже терять?) и позволяющий вовсю разгуляться его буйной фантазии рейтинг R, эпатажный демиург мудро рассудил, что "Отряду самоубийц" нужен не сиквел, а тотальный перезапуск с чёрным юмором и кровищей, брызжущей во все стороны (в Британии отличились, определив этот фестиваль красных фонтанов в вегетарианскую категорию "15+", чем вызвали недоумение соотечественников).

Сохранив место за парочкой хедлайнеров команды, он радикально перетасовал её состав, насытив массой ярких фриков. Использует он их главным образом как расходный материал - причём с таким вкусом и цинизмом, что Джордж Мартин обязан уважительно присвистнуть и приподнять свою знаменитую кепочку. Недаром один из слоганов фильма рекомендует не привязываться к персонажам - их бодрая и красочная аннигиляция начинается с первых минут. И, в отличие от эйровских истуканчиков, отличавшихся только эффектным дизайном и скоропостижно покидавших экран, невесть зачем появившись, каждый здесь - полноценная, колоритная и харизматичная личность, сколько бы времени ему ни уделили.

Сборище наделённых суперспособностями отбитых преступников - один другого занятнее - отправляются в южноамериканскую страну Корто Мальтезе, чтобы ликвидировать опасное оружие, доставшееся пришедшему в результате переворота к власти недружественному США правительству. Попутно они переругиваются, соревнуются в крутости и крошат всё на своём пути, а Джеймс Ганн вновь демонстрирует свой исключительный дар писать уморительные диалоги, ставить оригинальные экшн-сцены (кое-что нам зачем-то заспойлерили в трейлерах) и деликатно смешивать всё это с обезоруживающе бесстыдной сентиментальщиной.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Сразу бросается в глаза, как преобразились старые знакомые: в умелых руках убийственная суровость и резко контрастирующая со всем вокруг "нормальность" Рика Флэга (Юэль Киннаман) вовсе не режет глаз, вызывая почти сочувствие, а неистовство Харли Квинн в исполнении Марго Робби играет невиданными прежде красками, изящно и ненавязчиво (в отличие от "Хищных птиц") внося в общую картину феминистские штришки. Ганн, сам едва не пострадавший (но в результате, как видим, только выигравший) от избыточной чувствительности своего окружения, передовые тренды - будь это упомянутый феминизм, экология или, скажем, проблемы т.н. "миллениалов" - отнюдь не игнорирует, а умело вплетает в повествование. С нескрываемой иронией, а то и с откровенным сарказмом.

Фото: kinopoisk.ru
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Не отстают и новые члены Отряда. Уиллу Смиту остаётся лишь сказать спасибо за отказ вновь сыграть Дэдшота, так как заменившему его Бладспорту с лицом Идриса Эльбы он, при всём уважении, не годится в подмётки - здесь, как и в случае с Ганном, вновь вышла иллюстрация поговорки про добро, без которого не бывает худа. С патологически патриотичным головорезом Миротворцем (Джон Сина) и Флэггом Бладспорт составили образцовое трио забрызгивающих друг друга и всё на пути тестостероном альфа-самцов. Младшая Крысоловка (Даниэла Мелшиор) отвечает за доброту и демонстрирует одну из граней умения Ганна выжать максимум милоты из самого малоприятного явления, а страдающий взрывной скитллзтрянкой социопат-тихоня Человек-в-Горошек - за неразбавленное безумие. Ненасытный Король акул после обильных промо-материалов в рекомендациях не нуждается - отметим лишь, что русским рэперам, как выяснилось, куда лучше даётся озвучка антропоморфных косноязычных монстров, чем людей (едва ли кого-то это, впрочем, удивит). Ещё один раскрученный трейлерами зверь, Ласка… В общем, с Лаской всё несколько сложнее, но оттого не менее смешно.

Фото: youtube.com/ NEON
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Упомянутого безумия тут вообще хватает с лихвой, что порою усиливается нетривиальной оптикой: нам предлагают взглянуть на происходящее глазами некоторых из действующих психов. А взглянуть там и без того есть на что: такого исступлённого сюрреализма вселенная DC достигала разве что изредка в лучших эпизодах "Рокового патруля". Апогеем становится финальная схватка с главным боссом - гигантской розовой морской звездой-циклопом, порабощающей всё вокруг при помощи личинок-лицехватов.

Фото: kinopoisk.ru
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Наконец, Ганн не отказывает себе в удовольствии поиграть в политическую сатиру, сначала прямым текстом устами доктора злодея Мыслителя (Питер Капальди) разнося в пух и прах американский взгляд на мир (обличительную тираду шотландский актёр декламирует с видимым удовольствием), а напоследок проводя прозрачную параллель между локальным апокалипсисом а-ля "Команда Америка", героически устроенным "Отрядом самоубийц" в чужой стране, и реальной американской внешней политикой.

Фото: youtube.com/ more tv
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С мнением Марго Робби, окрестившей "Миссию навылет" ни много ни мало величайшим комиксом всех времён и народов, можно соглашаться, можно спорить. Но отрицать успешность операции Ганна по спасению "Отряда самоубийц" совершенно бессмысленно. А главное, что состязаться за звание автора лучшего комикса XXI века в ближайшие годы Ганну, судя по всему, придётся с самим собой.

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