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Джордж Мартин напишет новый финал "Игры престолов"

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    28.06.2021, 15:18
Текст:   Олег Усков

Американский писатель, продюсер и сценарист Джордж Мартин, вот уже десять лет глумящийся над читателями обещаниями дописать шестой том "Песни Льда и Пламени", дал новый зарок.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как оказалось, новеллиста все-таки не устроил финал сериала "Игра престолов", в основу которого частично легли его книги, так что в романе финал будет, естественно, совершенно другим.

Об этом демиург ПЛиП возвестил в интервью WTTW Chicago. Поясняя, что был крайне удивлен скоростью, с которой сериал начали и закончили, успев далеко обогнать автора, пока он там копошился.

Мартина подобные темпы обескуражили, говорит он, сетуя, что в какой-то момент осознал, насколько радикально разошлись дорожки его и шоураннеров "Игры престолов". Которая в итоге "ушла своим путем".

Фото: youtube.com/ БесогонTV
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Кроме того, под конец создатели привлекали автора к творческим процессам все реже. Поэтому неудивительно, что завершение сериала вышло несколько провальным.

Пятая книга саги, "Танец с драконами", вышла ровно десять лет назад. Шестая, с рабочим названием "Ветры зимы", обещана (в какой-то там раз) на этот год. Но надеяться на это, разумеется, странно.

Закончиться все должно седьмым томом, его рабочее название - "Грезы о весне". Там про какие-то сроки и вовсе говорить нелепо и абсурдно.

Напомним: в настоящее время HBO разрабатывает пять сериалов во вселенной GOT. Все они будут разного рода приквелами и спин-оффами.

Финал восьмого сезона "Игры престолов" состоялся в мае 2019-го. Его прокляли даже самые лояльные поклонники.

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