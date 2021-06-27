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"Сумасшествие": Эмилия Кларк прокомментировала приквел "Игры престолов"

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    27.06.2021, 21:29
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ GameofThrones Фото: youtube.com/ GameofThrones
Фото: youtube.com/ GameofThrones

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в "Игре престолов" Эмилия Кларк в интервью THR поделилась своими эмоциями от грядущего сериала-приквела "Дом дракона".

Фото: youtube.com/ The Witcher
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Шоу, напомним, будет посвящено Дому Таргариенов, последней (если быть точными - одной из последних) представительницей которого стала Дейенерис.

"Это очень необычно. То есть я, конечно, была к этому готова, ведь один из шоураннеров Мигель (Сапочник - прим. "Кинократии") - мой близкий друг. И я с ним об этом говорила и, таким образом, была готова. Но это всё равно сумасшествие! Когда стали появляться кадры, я такая: "Ого! Ого!" Ведь я была одинока всё это время. Я не знала, что у меня есть товарищи (Смеётся). У меня могли быть друзья, с которыми можно было бы потусоваться. И - да, довольно необычно увидеть всё это снова. Всё, что я хочу сказать на этот счёт - удачи им. Серьёзно", - сказала Эмилия.

Выход "Дома дракона", действие которого развернётся за 300 лет до событий "Игры престолов", запланирован на следующий год.

Ранее стало известно, что речь Дейенерис в пятом сезоне оказалась импровизацией Кларк.

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