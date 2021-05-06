Появились первые официальные кадры из приквела "Игры престолов"

Через недолгое время после появившихся в Сети кадров неофициальных канал HBO представил нотариально, можно сказать, заверенные официальные фото со съемок "Дома дракона".

Напомним: это первый сериал-приквел из щедро заявленной россыпи шоу во вселенной книг Джорджа Мартина.

Princess Rhaenyra Targaryen & Prince Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/uK0FigUbhq — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021

Скажем прямо: выглядят данные кадры пресно и ничуть не соблазнительно. Впрочем, функционал свой выполняют - показывают основных героев предстоящей телепередачи.

Действие сериала авторы развернут за три века до событий ИП, сосредоточив их на внутренних противостояниях членов Дома Таргариенов, вылившихся в междоусобицу.

Каст мероприятия уже сформирован. Эмма Д'Арси ("Искатели правды") сыграет главную женскую роль - принцессы Рейниры Таргариен, дочери и наследницы короля Визериса. "Доктор Кто" Мэтт Смит - Деймона Таргариена, младшего брата Визериса. Оливия Кук ("Мотель Бейтса") - Алисенту Хайтауэр, дочь десницы короля Отто Хайтауэра. Стив Туссэн ("Принц Персии: Пески времени") - лорда Корлиса "Морского Змея" Велариона, прославленного мореплавателя, вояжам которого, при удачном стечении, будет посвящен персональный спин-офф.

Рулят проектом Райан Кондал (сериал "Колония") и - что вселяет оптимизм - Мигель Сапочник, снявший самые впечатляющие эпизоды "Игры престолов".

Премьеру состоящего из десяти серий первого сезона ждем в 2022 году.