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Появились первые официальные кадры из приквела "Игры престолов"

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    06.05.2021, 11:33
Текст:   Олег Усков

Через недолгое время после появившихся в Сети кадров неофициальных канал HBO представил нотариально, можно сказать, заверенные официальные фото со съемок "Дома дракона".

Напомним: это первый сериал-приквел из щедро заявленной россыпи шоу во вселенной книг Джорджа Мартина.

Скажем прямо: выглядят данные кадры пресно и ничуть не соблазнительно. Впрочем, функционал свой выполняют - показывают основных героев предстоящей телепередачи.

Действие сериала авторы развернут за три века до событий ИП, сосредоточив их на внутренних противостояниях членов Дома Таргариенов, вылившихся в междоусобицу.

Каст мероприятия уже сформирован. Эмма Д'Арси ("Искатели правды") сыграет главную женскую роль - принцессы Рейниры Таргариен, дочери и наследницы короля Визериса. "Доктор Кто" Мэтт Смит - Деймона Таргариена, младшего брата Визериса. Оливия Кук ("Мотель Бейтса") - Алисенту Хайтауэр, дочь десницы короля Отто Хайтауэра. Стив Туссэн ("Принц Персии: Пески времени") - лорда Корлиса "Морского Змея" Велариона, прославленного мореплавателя, вояжам которого, при удачном стечении, будет посвящен персональный спин-офф.

Рулят проектом Райан Кондал (сериал "Колония") и - что вселяет оптимизм - Мигель Сапочник, снявший самые впечатляющие эпизоды "Игры престолов".

Премьеру состоящего из десяти серий первого сезона ждем в 2022 году.

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