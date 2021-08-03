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В Британии разразился скандал из-за нового "Отряда самоубийц"

Новости
    03.08.2021, 14:40
Текст:   Козьма Лоханкин

В Соединённом Королевстве, где уже состоялась премьера фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет", разгорается скандал из-за рейтинга фильма.

Фото: WDSSPR
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Дело в том, что в британских кинотеатрах кровавая лента Джеймса Ганна получила весьма щадящий рейтинг "15+". И это вызвало недоумение тех, кто уже успел её посмотреть.

В частности, журналист Адам Лоуз, которого цитирует Independent, недоумевает: "Что же, б****, ещё надо сделать, чтобы сегодня получить рейтинг "18+"?"

"Я реально шокирован и сбит с толку: как они вообще решают, какой рейтинг дать?" - вторят ему читатели, отмечая, что фильм Ганна - один из самых кровавых за последнее время, а местами и вовсе "омерзителен".

Другой зритель предположил, что несоразмерный содержанию низкий рейтинг "Миссии навылет" связан с коррупцией: возможно, кому-то в Британском совете по классификации фильмов, "занесли", считает возмущённый посетитель кинотеатра.

Фото: twitter.com/ marvelsupdates
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В Совете невозмутимо отвечают, что, "несмотря на некоторые жестокие сцены, они смягчаются юмором и динамичным фантастическим контекстом".

Отметим, что в России картина получила рейтинг "18+". В российский прокат она выйдет 5 августа. "Взрослую" маркировку "R" получила лента и в США.

При этом отзывы о фильме впечатляют - 96% "свежести" на Rotten Tomatoes на основе 99 рецензий, оценка 8/10 на IMDb.

Ранее Марго Робби, играющая Харли Квинн, заявила, что "Миссия навылет" - величайший кинокомикс всех времён.

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