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Фанаты в ярости: Элджей озвучил Короля акул в новом "Отряде самоубийц"

Новости
    03.08.2021, 15:20
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Один из самых ожидаемых фильмов года - "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймса Ганна - выйдет в российский прокат уже послезавтра. В Великобритании он вышел на прошлой неделе и успел обрасти скандалом: там кровавому кинокомиксу присвоили щадящий рейтинг "15+", что немало возмутило общественность.

Фото: kinopoisk.ru
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В России с возрастным рейтингом всё в порядке - брутальный фантастический боевик получил свои законные "18+", но повод для небольшого бурления всё-таки возник и у нас. Как выяснилось, одного из самых интригующих и злобных героев ленты - Короля акул - озвучил рэпер Элджей. Видео с записью творческого процесса промоутеры выложили на официальном аккаунте DC в социальной сети "ВКонтакте". Получив в ответ множество негативных комментариев, самый популярный из которых гласит, что это - "тупейший маркетинговый ход, который только можно представить". Он идёт с небольшим отрывом от похожих замечаний, сформулированный значительно более грубо.

Далее пользователи куражатся, в частности, предполагая, что Анастасия Ивлеева озвучила Аманду Уоллер, Ольга Бузова - Харли Квинн, а Александр Гудков - Писмейкера.

Напомним, Ивлеева вместе со своим мужем Элджеем участвовала в озвучке игры Cyberpunk 2077, что вызвало примерно такую же реакцию.

Фото: WDSSPR
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Голосом ещё одного представителя отечественной рэп-сцены - L'One - говорил в русском дубляже Джеймс Леброн в недавнем сиквеле "Космического джема", и это заранее было принято в штыки публикой, а после премьеры критика закономерно усилилась.

Напоследок стоит отметить, что в оригинале Короля акул озвучил Сильвестр Сталлоне.

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