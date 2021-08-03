Фанаты в ярости: Элджей озвучил Короля акул в новом "Отряде самоубийц"

Один из самых ожидаемых фильмов года - "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймса Ганна - выйдет в российский прокат уже послезавтра. В Великобритании он вышел на прошлой неделе и успел обрасти скандалом: там кровавому кинокомиксу присвоили щадящий рейтинг "15+", что немало возмутило общественность.

В России с возрастным рейтингом всё в порядке - брутальный фантастический боевик получил свои законные "18+", но повод для небольшого бурления всё-таки возник и у нас. Как выяснилось, одного из самых интригующих и злобных героев ленты - Короля акул - озвучил рэпер Элджей. Видео с записью творческого процесса промоутеры выложили на официальном аккаунте DC в социальной сети "ВКонтакте". Получив в ответ множество негативных комментариев, самый популярный из которых гласит, что это - "тупейший маркетинговый ход, который только можно представить". Он идёт с небольшим отрывом от похожих замечаний, сформулированный значительно более грубо.

Далее пользователи куражатся, в частности, предполагая, что Анастасия Ивлеева озвучила Аманду Уоллер, Ольга Бузова - Харли Квинн, а Александр Гудков - Писмейкера.

Напомним, Ивлеева вместе со своим мужем Элджеем участвовала в озвучке игры Cyberpunk 2077, что вызвало примерно такую же реакцию.

Голосом ещё одного представителя отечественной рэп-сцены - L'One - говорил в русском дубляже Джеймс Леброн в недавнем сиквеле "Космического джема", и это заранее было принято в штыки публикой, а после премьеры критика закономерно усилилась.

Напоследок стоит отметить, что в оригинале Короля акул озвучил Сильвестр Сталлоне.