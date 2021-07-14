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Второму игроку приготовиться

Рецензии
    14.07.2021, 21:01
Текст:   Дмитрий Сосновский
"Космический джем" 1996 года, где Майкл Джордан и команда мультгероев Looney Tunes играли в баскетбол со злыми инопланетянами, вырос из коммерческой рекламы спортивных товаров, но, несмотря на то, что сохранил немало её атрибутов, с лихвой окупился и стал знаковым явлением. Понятное дело, в наше время без сиквела никак не обойтись.

А сиквел в наше время - всегда больше, чем сиквел. Даже если это продолжение легкомысленной непритязательной развлекалки, оно обязательно должно многозначительно нести что-нибудь очень важное. Если не ценности BLM / #metoo, то хотя бы что-нибудь про то, что нынешняя молодёжь - вовсе не потерянная, а просто другая. И вообще про терпимость к тем, кто не похож на тебя. Ну и про семью, конечно, с этим переборщить нельзя - спросите у Доминика Торетто.

Фото: kinopoisk.ru
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Впрочем, и без влияния самых прогрессивных идей фильм "Космический джем: Новое поколение" не остался. В частности, решением толерантного трибунала был репрессирован и предан забвению харассер-рецидивист скунс Пепе, а крольчихе Лоле было велено провести операцию по снижению симпатичности в рамках кампании по борьбе с лукизмом и объективацией в среде любителей крольчих.

Но главное в "Новом поколении" - всё-таки семья с проблемой отцов и детей. Поучительное исследование проводится на примере баскетболиста Леброна Джеймса и его семейства. И если в 1996 году Майкл Джордан нужен был для того, чтобы обаятельно посверкать белозубой улыбкой, эффектно покрутиться в партнёрских шмотках на паркете с мячом и прогнать пару духоподъёмных телег в раздевалке, Леброн выполняет функции полноценного центрального персонажа. И это - большая проблема.

Дело даже не столько в том, что по харизме Джеймс до своего великого предшественника откровенно недотягивает, а в том, что он попросту не актёр (даже при наличии в этой сфере некоторого опыта). Об этом здесь есть даже "самоироничная" шутка, которая, конечно, едва ли что-то может исправить. У нас сей печальный факт усугубляется тем, что озвучивает спортсмена рэпер L'One, чей голос вызывал ушные боли ещё при просмотре локализованного трейлера. В сочетании с неподражаемой "игрой" Леброна эффект возникает поистине дьявольский.

Фото: kinopoisk.ru
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Итак, вместо простой, бодрой и динамичной истории про командный дух нам предлагается кислая семейная драма: Дом, младший сын Джеймса (играть родных спортсмена, слава богу, наняли профессиональных актёров, хотя это не особо спасает, ведь в центре внимания в основном всё равно он), предпочитает мячу компьютер. К баскетболу мальчик всё-таки не совсем равнодушен: он написал целый симулятор, изобилующий, правда, всякими фантастическими опциями. Папаша увлечения отпрыска не разделяет и требует вернуться на площадку.

Однажды студия Warner Bros., разработавшая амбициозный план по захвату рынка развлечений, предлагает Леброну большой контракт - ведь баскетболист "настоящий король" и объект всеобщего поклонения. Наш герой проявляет невероятную скромность (тут-то и звучит та самая шутка о плохо играющих спортсменах) и отказывает.

Оскорблённый автор проекта - созданный WB искусственный интеллект с внешностью актёра Дона Чидла по имени Эл Джи Ритм - мстительно заманивает Джеймса-младшего в свою реальность, как в "Троне", и сулит юному простофиле виртуальные золотые горы. Обеспокоенный отец, вместе с сыном прыгнувший в цифровую кроличью нору, заключает с коварной программой соглашение: если он выиграет баскетбольный матч, та их отпускает. Усложняет ситуацию то, что играть придётся в ту самую игру, которую написал Дом, а сам компьютерный гений, обиженный на родителя, решает присоединиться к сопернику.

В цифровом архиве компании Леброн встречает главного местного баскетболиста - Багза Банни, прозябающего в своём мультяшном мирке в одиночестве: все его друзья разбежались по другим киновселенным. Парочка отправляется на поиски команды - и тут Warner Bros., не довольствуясь предшествовавшим скромным "камео", пускается в оголтелую саморекламу, рядом с которой наивный продакт-плейсмент оригинала меркнет. Начинается всё с путешествия по франшизам и фильмам студии - от "Игры престолов" и DC до "Матрицы", "Безумного Макса" (нам зачем-то дают убедиться, насколько хуже сцена погони смотрится под хип-хоп) и даже "Касабланки". Но и когда команда в сборе, этот парад не прекращается: зрителями матча оказываются персонажи всевозможных лент WB, а их немало. Даже Рика с Морти умудрились впихнуть. От такого упоённого самоцитирования в глазах начинает рябить почище, чем от "Первому игроку приготовиться".

Фото: youtube.com/ HBO Max
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Ну а пёстрый финальный замес с командой новых суперзлодеев-читеров, к которому нас неприлично долго (сиквел на полчаса длиннее) ведут сквозь тягомотные выяснения отношений и обширные приступы ворнеровского нарциссизма, примечателен в первую очередь не особенно фотогеничной трансформацией мультяшек в свои 3D-версии и свирепой войной с какой бы то ни было логикой - для достижения прекрасно известного всем заранее исхода изобретаются совершенно немыслимые и нелепые ходы. Главное - чтобы папа с сыном помирились под одобрительными взглядами остальных домашних, всю дорогу выполняющих роль не очень нужной мебели.

Благодаря обезоруживающей немудрёности и передовому по тем временам техническому исполнению первый фильм стал классикой, будучи по сути при этом большим рекламным роликом. За счёт чего может войти в историю "Новое поколение", в чьем активе лишь пара неплохих шуток (и несколько плохих), бесформенная груда цитат, а также графика, которой сейчас никого не удивишь, сказать трудно.

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