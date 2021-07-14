А сиквел в наше время - всегда больше, чем сиквел. Даже если это продолжение легкомысленной непритязательной развлекалки, оно обязательно должно многозначительно нести что-нибудь очень важное. Если не ценности BLM / #metoo, то хотя бы что-нибудь про то, что нынешняя молодёжь - вовсе не потерянная, а просто другая. И вообще про терпимость к тем, кто не похож на тебя. Ну и про семью, конечно, с этим переборщить нельзя - спросите у Доминика Торетто.

Впрочем, и без влияния самых прогрессивных идей фильм "Космический джем: Новое поколение" не остался. В частности, решением толерантного трибунала был репрессирован и предан забвению харассер-рецидивист скунс Пепе, а крольчихе Лоле было велено провести операцию по снижению симпатичности в рамках кампании по борьбе с лукизмом и объективацией в среде любителей крольчих.

They have changed to design of lola bunny from 1996 space jam to the 2021 and this is what it looks like so all they did was take of the ray tracing pic.twitter.com/Mk7Ou5ErrH — Ryan (@legendofZ3VO) March 6, 2021

Но главное в "Новом поколении" - всё-таки семья с проблемой отцов и детей. Поучительное исследование проводится на примере баскетболиста Леброна Джеймса и его семейства. И если в 1996 году Майкл Джордан нужен был для того, чтобы обаятельно посверкать белозубой улыбкой, эффектно покрутиться в партнёрских шмотках на паркете с мячом и прогнать пару духоподъёмных телег в раздевалке, Леброн выполняет функции полноценного центрального персонажа. И это - большая проблема.

Дело даже не столько в том, что по харизме Джеймс до своего великого предшественника откровенно недотягивает, а в том, что он попросту не актёр (даже при наличии в этой сфере некоторого опыта). Об этом здесь есть даже "самоироничная" шутка, которая, конечно, едва ли что-то может исправить. У нас сей печальный факт усугубляется тем, что озвучивает спортсмена рэпер L'One, чей голос вызывал ушные боли ещё при просмотре локализованного трейлера. В сочетании с неподражаемой "игрой" Леброна эффект возникает поистине дьявольский.

Итак, вместо простой, бодрой и динамичной истории про командный дух нам предлагается кислая семейная драма: Дом, младший сын Джеймса (играть родных спортсмена, слава богу, наняли профессиональных актёров, хотя это не особо спасает, ведь в центре внимания в основном всё равно он), предпочитает мячу компьютер. К баскетболу мальчик всё-таки не совсем равнодушен: он написал целый симулятор, изобилующий, правда, всякими фантастическими опциями. Папаша увлечения отпрыска не разделяет и требует вернуться на площадку.

Однажды студия Warner Bros., разработавшая амбициозный план по захвату рынка развлечений, предлагает Леброну большой контракт - ведь баскетболист "настоящий король" и объект всеобщего поклонения. Наш герой проявляет невероятную скромность (тут-то и звучит та самая шутка о плохо играющих спортсменах) и отказывает.

Оскорблённый автор проекта - созданный WB искусственный интеллект с внешностью актёра Дона Чидла по имени Эл Джи Ритм - мстительно заманивает Джеймса-младшего в свою реальность, как в "Троне", и сулит юному простофиле виртуальные золотые горы. Обеспокоенный отец, вместе с сыном прыгнувший в цифровую кроличью нору, заключает с коварной программой соглашение: если он выиграет баскетбольный матч, та их отпускает. Усложняет ситуацию то, что играть придётся в ту самую игру, которую написал Дом, а сам компьютерный гений, обиженный на родителя, решает присоединиться к сопернику.

В цифровом архиве компании Леброн встречает главного местного баскетболиста - Багза Банни, прозябающего в своём мультяшном мирке в одиночестве: все его друзья разбежались по другим киновселенным. Парочка отправляется на поиски команды - и тут Warner Bros., не довольствуясь предшествовавшим скромным "камео", пускается в оголтелую саморекламу, рядом с которой наивный продакт-плейсмент оригинала меркнет. Начинается всё с путешествия по франшизам и фильмам студии - от "Игры престолов" и DC до "Матрицы", "Безумного Макса" (нам зачем-то дают убедиться, насколько хуже сцена погони смотрится под хип-хоп) и даже "Касабланки". Но и когда команда в сборе, этот парад не прекращается: зрителями матча оказываются персонажи всевозможных лент WB, а их немало. Даже Рика с Морти умудрились впихнуть. От такого упоённого самоцитирования в глазах начинает рябить почище, чем от "Первому игроку приготовиться".

Ну а пёстрый финальный замес с командой новых суперзлодеев-читеров, к которому нас неприлично долго (сиквел на полчаса длиннее) ведут сквозь тягомотные выяснения отношений и обширные приступы ворнеровского нарциссизма, примечателен в первую очередь не особенно фотогеничной трансформацией мультяшек в свои 3D-версии и свирепой войной с какой бы то ни было логикой - для достижения прекрасно известного всем заранее исхода изобретаются совершенно немыслимые и нелепые ходы. Главное - чтобы папа с сыном помирились под одобрительными взглядами остальных домашних, всю дорогу выполняющих роль не очень нужной мебели.

Благодаря обезоруживающей немудрёности и передовому по тем временам техническому исполнению первый фильм стал классикой, будучи по сути при этом большим рекламным роликом. За счёт чего может войти в историю "Новое поколение", в чьем активе лишь пара неплохих шуток (и несколько плохих), бесформенная груда цитат, а также графика, которой сейчас никого не удивишь, сказать трудно.

2