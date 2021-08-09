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09.08.2021 17:02
Рубрика: Экономика

Аналитики оценили объем нелегального рынка табака в России

Текст: Василий Кошкин

Уровень нелегального оборота табачной продукции во втором квартале 2021 года составил 12,8%, практически не изменившись по сравнению с 2020 годом (12,7%). Об этом говорится в исследовании агентства TNS Kantar.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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По данным аналитиков, основным источником нелегальной продукции стала Беларусь, также увеличились поставки из Казахстана. Одним из способов борьбы с контрафактом эксперты называют расширение системы маркировки табака.

До введения обязательной маркировки табачных изделий доля контракта за пять лет выросла пости в 13 раз - с 1% в 2016 году до 12,7 в 2020-м. В первом квартале 2021 года рост производства сигарет в России по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 4%.

При этом расчеты Центра развития перспективных технологий показывают, что в июне 2021 года уровень нелегального оборота сигарет составил 8,09%, снизившись с заявленных в 2020 году агентством TNS Kantar 12,7% (более чем на 30% год к году).

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак

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