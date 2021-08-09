Арктика может остаться безо льда между 2040 и 2060 годами - доклад

Арктика может оказаться практически свободной ото льдов в какой-то момент летом между 2040 и 2060 годами.

Международная группа экспертов по климату выпустила шестой отчет. Среди прочего, ученые уделили внимание таянию льда в Арктике в связи с нарастающим темпом глобального потепления.

Так, в документе говорится, что до конца столетия с каждым годом количество арктического морского льда будет уменьшаться в связи с потеплением. При этом, стабилизации температуры можно достичь только путем прекращения всех антропогенных выбросов.

- Дальнейшее потепление усилит таяние многолетней мерзлоты и потерю сезонного снежного покрова, таяние ледников и ледяных щитов, а также потерю арктического морского льда в летний сезон, - говорится в докладе.

По оценке ученых, чтобы в Арктике летом исчез лед, должно потеплеть на полтора, два или три градуса по сравнению с температурой, что держалась в 1850-1900 годы. При этом чем выше повышение градуса, тем вероятнее то, что лед растает полностью.

С начала ХХ века температура на планете уже повысилась на 1,1 градуса. Ожидается, что в последующие двадцать лет этот показатель вырастет до полутора градусов. Кроме того, потепление в Арктике идет в два раза быстрее.