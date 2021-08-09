Банк России выпустил памятную монету в честь Циолковского

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную ученому Константину Циолковскому, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм", - говорится в сообщении ЦБ.

На лицевой стороне монеты размещено рельефное изображение государственного герба РФ. На оборотной - портрет Циолковского на фоне изображений космического пространства и формул.

Выпускаемая монета - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу без ограничений, напомнили в ЦБ.