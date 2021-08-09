Новости

Билеты по "невозвратному" тарифу в РЖД будут продавать с 25%-ной скидкой 20:45
Стартует экспедиция по поиску следов Ледового побоища на Чудском озере 20:32
В МИД РФ отреагировали на провокацию у посольства России в Токио 20:29
МИД: Россия запретила въезд ряду британских подданных 20:02
В Польше суд отказался закрыть дело об оскорблении президента 19:54
Глава "Сириуса" выступила против принудительной вакцинации студентов 19:44
Глава СК РФ взял на контроль расследование аварии в Саратовской области 19:22
На Красной площади проходит чествование российских олимпийцев 19:19
Лавров заявил о бессмысленности попыток политизировать спорт 19:11
Кузнецова предложила распространять в регионах опыт создания соцгостиниц 18:53
Клишас: Вместо ужесточения условий УДО осужденных надо развивать пробацию 18:38
В Ленобласти задержали мужчину, ворвавшегося в детский сад 18:28
Лукашенко: Беларусь голыми руками уже не возьмут никогда 18:25
Путин поручил Управлению по приграничному сотрудничеству новые функции 18:19
ЦИК направляет комиссию в Санкт-Петербург для проверки жалоб 18:14
Посол РФ оценил новые антироссийские санкции США 18:08
Аксенов: В Крыму всегда будут рады видеть белорусского руководителя 18:07
Уровень воды на Площади Сан-Марко в Венеции впервые достиг 100 см 17:47
Последние российские спортсмены вернулись с Олимпиады в Москву 17:32
Путин дал указания на случай новых антиковидных ограничений 17:28
Путин рекомендовал губернаторам взять под контроль вакцинацию от COVID-19 17:28
Верховный суд подтвердил наличие у Грудинина зарубежных активов и признал законным его снятие с выборов 17:25
Суд продлил арест жителю Сочи, застрелившему двух приставов 17:25
Лукашенко прокомментировал британские санкции: прихвостни США 17:12
Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
09.08.2021 20:45
Рубрика: Экономика

Билеты по "невозвратному" тарифу в РЖД будут продавать с 25%-ной скидкой

Текст: Евгений Гайва

Билеты в купейные вагоны на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 1 сентября, пассажиры смогут купить на 25% дешевле по "невозвратному" тарифу. Об этом сообщается на сайте компании "Российские железные дороги" (РЖД).

Фото: iStock
Россияне стали чаще покупать билеты в день поездки

Билеты по данному тарифу можно купить не позднее 11 дней до отправления поезда. Акция действуют для поездов внутригосударственного сообщения до 23 декабря.

"Невозвратный" тариф предполагает, что стоимость проезда не компенсируется, когда пассажир возвращает неиспользованный билет. Получить обратно деньги за такие билеты можно только в особых случаях, например внезапной болезни самого пассажира или путешествующего с ним члена семьи, а также смерти либо поучения травмы в результате несчастного случая. Подтвердить наличие травмы нужно документами. Кроме того, исключение составляют случаи отмены или задержки отправления поезда, непредоставления пассажиру места, указанного в билете. В такой ситуации для возврата стоимости билета нужно обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств.

По "невозвратному" тарифу можно оформить последнее четырехместное купе вагона. А если вагон двухэтажный, то последнее купе на обоих этажах. При этом акция не распространяется на специализированные места для людей с ограниченными физическими возможностями.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

Главное сегодня

МИД: Россия запретила въезд ряду британских подданных
Путин дал поручения по борьбе с пожарами, ситуации с коронавирусом и ценами на продукты. Главное
Посол РФ оценил новые антироссийские санкции США
Минобрнауки: Вузам целесообразно перевести непривитых студентов на удаленку
Володин: Проявляющим агрессию к русскоязычным предлагают запретить въезд в РФ
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp