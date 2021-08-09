Билеты по "невозвратному" тарифу в РЖД будут продавать с 25%-ной скидкой

Билеты в купейные вагоны на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 1 сентября, пассажиры смогут купить на 25% дешевле по "невозвратному" тарифу. Об этом сообщается на сайте компании "Российские железные дороги" (РЖД).

Билеты по данному тарифу можно купить не позднее 11 дней до отправления поезда. Акция действуют для поездов внутригосударственного сообщения до 23 декабря.

"Невозвратный" тариф предполагает, что стоимость проезда не компенсируется, когда пассажир возвращает неиспользованный билет. Получить обратно деньги за такие билеты можно только в особых случаях, например внезапной болезни самого пассажира или путешествующего с ним члена семьи, а также смерти либо поучения травмы в результате несчастного случая. Подтвердить наличие травмы нужно документами. Кроме того, исключение составляют случаи отмены или задержки отправления поезда, непредоставления пассажиру места, указанного в билете. В такой ситуации для возврата стоимости билета нужно обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств.

По "невозвратному" тарифу можно оформить последнее четырехместное купе вагона. А если вагон двухэтажный, то последнее купе на обоих этажах. При этом акция не распространяется на специализированные места для людей с ограниченными физическими возможностями.