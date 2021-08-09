Билл Гейтс после развода опустился на пятую строчку в списке Forbes

Основатель Microsoft Билл Гейтс после официального развода с женой уступил четвертую строчку в списке богатейших людей мира. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, Гейтс уступил строчку основателю Facebook Марку Цукербергу, чье состояние оценивается в $130,3 миллиарда. Состояние Гейтса после развода оценивается в $129,6 млрд.

О своем разводе Билл и Мелинда Гейтс объявили в мае. Из документов, направленных в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), следует, что компания Cascade Investment, управляющая инвестициями Билла Гейтса, перевела Мелинде Гейтс акции ряда компаний на общую сумму более чем в $2 млрд. Кроме того, Мелинда Гейтс ранее уже получила акции от Cascade Investment на более чем $3 млрд

Компания Microsoft основана в 1975 году и специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.