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09.08.2021 13:43
Рубрика: Происшествия

Брызнувший газом в омоновца IT-специалист получил 1,5 года колонии

Текст: Иван Петров

Мещанский районный суд города Москвы вынес в понедельник приговор очередному фигуранту дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе незаконных акций.

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К полутора годам лишения свободы приговорен IT-специалист Александр Федеряков, который распылил газ из баллончика в лицо бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 23 января в Москве. "Федеряков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ "применение насилия к представителю власти, не опасного для его жизни и здоровья". Ему назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе Мещанского суда.

Судом и следствием установлено, что 23 января молодой человек распылил газ в спецназовца на Трубной площади. Вину осужденный не отрицал.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы

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