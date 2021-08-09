ЦБ обяжет банки и МФО закрывать по заявке клиента доступ к его онлайн-счетам

Не только банки, но и микрофинансовые организации (МФО) должны по желанию клиента ограничивать ему доступ к онлайн-счетам, сообщили "Российской газете" в Банке России. Мера действенна в случаях вишинга (телефонного мошенничества), когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с его счетами в пользу злоумышленников, а также в случае оформления мошенниками онлайн-займов с использованием персональных данных клиента, пояснили там.

Банк России анонсировал введение обязанности банков ограничить по требованию клиента онлайн-доступ к его счетам в марте 2021 года. Теперь, как сообщили в пресс-службе ЦБ, требование распространится и на МФО. Как уточнили в регуляторе, такая инициатива сейчас находится в стадии проработки.

По данным Банка России, в прошлом году количество атак с использованием вишинга и фишинга (рассылки писем с вредоносным программным обеспечением, цель которых - получение персональных и платежных данных клиентов) выросло на 147%.

Объем несанкционированных операций по счетам банков при этом достиг 9 млрд рублей, следует из статистики ЦБ. По данным международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, вишинг оказывается результативным в 37% случаев. Чтобы не стать жертвой вишинга, нельзя сообщать никому по телефону, кем бы не представлялся звонящий (сотрудником банка, МФО, ЦБ, правоохранительных органов, сотовых операторов) данные своих карт (номер, имя держателя, CVV-код, пин-код, срок действия). В случае с микрозаймами также нельзя никому сообщать своих персональных данных (ФИО, паспортные данные, прописка), чтобы мошенники не могли оформить онлайн-ссуду на имя клиента.

Председатель правления Национального совета финансового рынка Андрей Емелин поддерживает новацию. "Также очевидно, что у клиента должно быть право ограничить свои возможности в отношениях с любой финансовой организацией и по любому виду операций (иногда мошенники убеждают брать кредиты или совершать операции с ценными бумагами), причем как по способам совершения операций (например, отключив дистанционный канал), так и по лимитам (например, ограничив допустимую сумму операции за день или даже неделю - с учетом участившихся случаев длительных социнженерных воздействий)", - говорит он. Но, даже вводя право самоограничения, важно помнить о необходимости постоянного информирования клиентов и сохранения бдительности (финансовая гигиена) и классическом булгаковском "никогда не разговаривайте с неизвестными, добавляет Емелин.

Вишинг - одна из главных угроз для клиентов банков и МФО, подчеркивает председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров. Новая инициатива ЦБ должна помочь в борьбе с ним, уверен зампред комиссии по цифровым технологиям Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов.

По мнению руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егора Кривошеи, инициатива может быть полезной, особенно в свете усиливающейся цифровизации финансовых услуг и интеграции данных в едином пространстве. "Сейчас есть около 13% россиян, которые не хотят использовать безналичные платежи. Для таких людей, в условиях массовой цифровизации, опция может быть актуальной. Особенно, например, в связи с интеграцией услуг МФО и госуслуг через цифровой профиль", - говорит он. Начальник управления противодействия мошенничеству БКС Владимир Кухаренко отметил, что цифровой прогресс при этом не должен быть во вред клиенту: у него должны быть все способы защиты от мошенников, и если потенциально мошенники могут получить доступ к онлайн-счету, клиент должен иметь возможность перекрыть и его.

В крупнейших банках и МФО не ответили на запрос "Российской газеты".