ЦБ согласовал поправки, касающиеся тестирования неопытных инвесторов

Новости

Уровень воды на Площади Сан-Марко в Венеции впервые достиг 100 см 17:47
Последние российские спортсмены вернулись с Олимпиады в Москву 17:32
Путин дал указания на случай новых антиковидных ограничений 17:28
Путин рекомендовал губернаторам взять под контроль вакцинацию от COVID-19 17:28
Верховный суд признал законным решение ЦИК по Грудинину 17:25
Лукашенко прокомментировал британские санкции: прихвостни США 17:12
Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров 17:09
Лукашенко заявил о готовности принять войска РФ в случае мировой войны 17:05
Аналитики оценили объем нелегального рынка табака в России 17:02
Толстой назвал вопиющей ситуацию с преследованием за русский язык в Киргизии 16:51
Стендап-комику Мирзализаде дали 10 суток ареста 16:24
Новый "Отряд самоубийц" возглавил российский прокат 16:13
Лукашенко заверил, что в Беларуси никогда не будет репрессий 16:11
В Роспотребнадзоре дали совет по вакцинации при "букете болячек" 16:04
В Москве возбуждено уголовное дело после массовой гибели птиц 15:56
"Всем привет, я снова с вами!": МакSим выложила пост в Instagram 15:52
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве 15:43
Россия подала в Международный суд ООН ответный меморандум на обвинения Украины 15:42
Скончался первый мэр Красноярска Валерий Поздняков 15:42
В России могут разрешить продажу пива на стадионах 15:39
Россия увеличила продажи отечественных машин за рубеж 15:39
Ученые назвали причину лесных пожаров и наводнений этого года 15:38
Лукашенко призвал Зеленского к прямым переговорам с Донбассом 15:29
Лукашенко заявил о возможном уходе с поста президента 15:19
В горах Сочи третий день ищут пропавшего туриста 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
09.08.2021 16:46
Рубрика: Экономика

ЦБ согласовал поправки, касающиеся тестирования неопытных инвесторов

Текст: Анастасия Алексеевских
Комитет Банка России по стандартам брокерской деятельности 9 августа 2021 года согласовал изменения в Базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов, предусматривающие тестирование физических лиц - неквалифицированных инвесторов при приобретении ими сложных финансовых инструментов, а также вопросы тестирования.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Об этом сообщила Национальная ассоциация участников фондового рынка, которая вместе с Национальной финансовой ассоциацией подготовила поправки в документ.

Фото: iStock
Эксперт назвал плюсы нового способа инвестирования для граждан

Он будет передан на утверждение Комитета финансового надзора ЦБ, уточнили в НАУФОР.

В чем суть?

С 1 октября 2021 года вводится обязательное тестирование физических лиц - неквалифицированных инвесторов при их намерении приобрести сложный финансовый инструмент, стандарт предусматривает 11 видов таких инструментов.

В отношении паев иностранных ETF тестирование будет введено с 1 апреля 2022 года, в отношении остальных 10 видов сложных инструментов стандарты позволяют начать тестирование уже с 1 сентября 2021 года.

Тест по каждому виду сделок содержит 7 вопросов, из которых 4 - на знания и 3 - на самооценку инвестора. Для ответов в блоке вопросов на знания инвестору будут предложены 4 варианта ответа. Для положительного результата тестирования нужно будет правильно ответить на все четыре вопроса блока проверки знаний.

Тестирование неквалифицированных инвесторов будет проводиться в следующих случаях:

1) при совершении необеспеченных сделок

2) при приобретении производных финансовых инструментов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов

3) при заключении договоров репо

Фото: iStock
Россияне стали реже делать сбережения в иностранной валюте

4) при приобретении структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов

5) при приобретении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов

6) при приобретении облигаций российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Банком России

7) при приобретении облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Банком России

8) при приобретении облигаций со структурным доходом

9) при приобретении акций, не включенных в котировальные списки

10) при приобретении иностранных акций

11) при приобретении паев иностранных ETF.

Базовый стандарт защиты прав инвесторов (для брокеров) в новой редакции был разработан и направлен в комитет ЦБ в феврале 2021 года в рамках реализации новаций закона о категоризации инвесторов (№ 306-ФЗ). Новая редакция стандарта вступит в силу после утверждения Банком России.

Экономика Финансы Инвестиции Экономика Финансы Фондовый рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк Обзор рынков

Главное сегодня

Путин назвал доказательство вмешательства политики в спорт
Минобрнауки: Вузам целесообразно перевести непривитых студентов на удаленку
Володин: Проявляющим агрессию к русскоязычным предлагают запретить въезд в РФ
СК провел обыски после отравления 91 ребенка в поезде Мурманск - Адлер
В Ленобласти мужчина с ножом ворвался в детский сад
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp