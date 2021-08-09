ЦБ согласовал поправки, касающиеся тестирования неопытных инвесторов

Комитет Банка России по стандартам брокерской деятельности 9 августа 2021 года согласовал изменения в Базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов, предусматривающие тестирование физических лиц - неквалифицированных инвесторов при приобретении ими сложных финансовых инструментов, а также вопросы тестирования.

Об этом сообщила Национальная ассоциация участников фондового рынка, которая вместе с Национальной финансовой ассоциацией подготовила поправки в документ.

Он будет передан на утверждение Комитета финансового надзора ЦБ, уточнили в НАУФОР.

В чем суть?

С 1 октября 2021 года вводится обязательное тестирование физических лиц - неквалифицированных инвесторов при их намерении приобрести сложный финансовый инструмент, стандарт предусматривает 11 видов таких инструментов.

В отношении паев иностранных ETF тестирование будет введено с 1 апреля 2022 года, в отношении остальных 10 видов сложных инструментов стандарты позволяют начать тестирование уже с 1 сентября 2021 года.

Тест по каждому виду сделок содержит 7 вопросов, из которых 4 - на знания и 3 - на самооценку инвестора. Для ответов в блоке вопросов на знания инвестору будут предложены 4 варианта ответа. Для положительного результата тестирования нужно будет правильно ответить на все четыре вопроса блока проверки знаний.

Тестирование неквалифицированных инвесторов будет проводиться в следующих случаях:

1) при совершении необеспеченных сделок

2) при приобретении производных финансовых инструментов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов

3) при заключении договоров репо

4) при приобретении структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов

5) при приобретении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов

6) при приобретении облигаций российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Банком России

7) при приобретении облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Банком России

8) при приобретении облигаций со структурным доходом

9) при приобретении акций, не включенных в котировальные списки

10) при приобретении иностранных акций

11) при приобретении паев иностранных ETF.

Базовый стандарт защиты прав инвесторов (для брокеров) в новой редакции был разработан и направлен в комитет ЦБ в феврале 2021 года в рамках реализации новаций закона о категоризации инвесторов (№ 306-ФЗ). Новая редакция стандарта вступит в силу после утверждения Банком России.