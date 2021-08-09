Цены на нефть снижаются вместе со спросом в Китае

Котировки нефти Brent опустились к 68 долларам за баррель впервые с 20 июля. Североамериканский сорт нефти WTI торгуется ниже 66 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Основное давление на нефтяные цены оказывают опасения участников рынка о снижении спроса на нее в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в первую очередь в Китае, из-за нового витка роста случаев COVID-19 в регионе.

В Китае импорт нефти упал ниже 10 млн баррелей в сутки впервые с начала года. На пике спроса и низких цен на нефть в прошлом году Китай импортировал почти 13 млн баррелей в сутки. Также опасения за спрос на нефть связаны с информацией о замедлении экономического роста Китая в июле этого года и новостями о возможной распродаже запасов из нефтехранилищ в Китае и Индии для снижения котировок барреля.