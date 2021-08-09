Депутат оценила идею ограничить продажу газовых баллончиков

Ограничивать продажу газовых баллончиков гражданам не стоит, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам. Такое обращение он направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Он полагает, что использование баллончика может принести вред жертве, а также увеличить агрессию со стороны атакующего.

"Я бы пока не стала этого делать, потому что это общепринятый общеевропейский тренд самозащиты, и есть определенные правила, в соответствии с которыми при нарушении мер самообороны гражданин уже может подвергнуться соответствующему административному, а в некоторых случаях и уголовному воздействию", - сказала Бессараб RT.

По мнению депутата, россияне "достаточно аккуратно используют средства защиты".