Новости

Премьеру "Венома 2" снова перенесли 13:15
Мосгорсуд оставил Виктора Батурина в СИЗО 13:14
Взрыв в кислородном цехе в Липецке не повредил оборудование комбината 13:13
В Башкирии задержали подозреваемого в поджоге леса 13:10
"Всё прекрасно": Боб Оденкёрк рассказал о своем состоянии после инфаркта 13:07
Володин: Проявляющим агрессию к русскоязычным предлагают запретить въезд в РФ 13:00
Эстония не будет закрывать школы во время пандемии 12:56
Лукашенко высказался об интеграции Беларуси с Россией 12:55
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана 12:50
В театре рассказали о состоянии заболевшего COVID Владимира Стеклова 12:48
Названы регионы с самой большой разницей в зарплатах 12:41
В Волгограде двухлетнего ребенка закрыли одного в больничной палате 12:41
Памфилова поделилась воспоминаниями о правозащитнике Ковалеве 12:39
Украинский каратист вступился за коллегу по сборной после фото с россиянкой 12:23
Сенатор Лукин: Историческая роль Ковалева огромна 12:07
Кабмин разрабатывает программу по капремонту школ 11:58
Кабмин предоставит Кемеровской области 300 млн руб. на строительство больницы 11:55
Депутат оценила идею ограничить продажу газовых баллончиков 11:52
МИД РФ: Талибы могут захватить новые территории 11:43
Рогозин ввел проверку на детекторе лжи для кандидатов в топ-менеджеры 11:42
Умер один из главных злодеев Болливуда Анулам Шийям 11:42
В Москве выявлено 2 150 новых случаев COVID-19 11:37
Премьера "Вампиров средней полосы" состоится на ТНТ 11:36
Правительство подготовило проект концепции водородной энергетики 11:34
Банк России выпустил памятную монету в честь Циолковского 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
09.08.2021 11:52
Рубрика: Власть

Депутат оценила идею ограничить продажу газовых баллончиков

Текст: Дмитрий Гончарук

Ограничивать продажу газовых баллончиков гражданам не стоит, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В Госдуме оценили идею сократить перечень безрецептурных лекарств

Ранее руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам. Такое обращение он направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Он полагает, что использование баллончика может принести вред жертве, а также увеличить агрессию со стороны атакующего.

"Я бы пока не стала этого делать, потому что это общепринятый общеевропейский тренд самозащиты, и есть определенные правила, в соответствии с которыми при нарушении мер самообороны гражданин уже может подвергнуться соответствующему административному, а в некоторых случаях и уголовному воздействию", - сказала Бессараб RT.

По мнению депутата, россияне "достаточно аккуратно используют средства защиты".

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Володин: Проявляющим агрессию к русскоязычным предлагают запретить въезд в РФ
За сутки в России подтверждено 22 160 случаев COVID-19 в 85 регионах
Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"
Сенатор Лукин: Историческая роль Ковалева огромна
В Ростуризме подвели предварительные итоги "детского" кешбэка
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации