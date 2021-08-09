Договору о мире и дружбе между Россией и Индией исполнилось полвека

В понедельник исполнилось 50 лет Договору о мире и дружбе между Россией и Индией, подписанному в 1971 году, который называют "переломным моментом в отношениях Индии и Советского Союза". После заключения этого договора появилась, в частности, советско-индийская программа укрепления регионального и глобального мира и безопасности.

Как говорится в сообщении посольства Индии в РФ, подготовка советско-индийского договора началась в 1969 году. В 1971 году обострился кризис в отношениях между Индией и Пакистаном. В заявлениях премьер-министра республики Индиры Ганди говорилось, что массовый приток беженцев в страну делает проблему международной, угрожая миру и стабильности Индии. Вслед за этим министр иностранных дел Сардар Сваран Сингх отправился в поездку по ряду столиц развитых стран с целью разъяснить политику своей страны и подробнее ознакомиться с позициями других государств. В первую очередь, он нанес неофициальный визит в СССР.

"Это придало нам еще больше уверенности и сил, - вспоминала позднее события того времени Индира Ганди. - И хотя мы и раньше хотели подписать этот договор, нет никаких сомнений в том, что именно поддержка и дружба СССР в тот важный момент явились главной причиной того, что заключением договора мы еще сильнее скрепили узы дружбы, которые и прежде существовали между нашими странами".

Советский Союз также был заинтересован в подписании документа, нацеленного на достижение долгосрочных целей. Договор мог повлиять на позитивное разрешение сложившейся в тот момент ситуации.

Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко 8 августа 1971 года прибыл в Индию. Утром следующего дня в здании МИД Индии в Нью-Дели Громыко и Сингх подписали Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

"В этом документе был закреплен многолетний опыт отношений между двумя странами, обозначались основополагающие принципы, которыми они руководствуются, главные области, направления и цели сотрудничества. Подведя прочную базу под дружественные связи Советского Союза и Индии, договор давал мощный толчок для их устойчивого, плодотворного и многопланового развития в будущем", - следует из заявления индийского посольства.

"В договоре СССР и Индия заявили, что между ними "будут существовать прочный мир и дружба" и что они будут "строить свои отношения на основе принципов уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности другой стороны, невмешательства во внутренние дела, равенства и взаимной выгоды", - говорится в сообщении.