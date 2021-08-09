Доходы России от экспорта нефти выросли на 21,5%

В первом полугодии 2021 года Россия увеличила экспорт нефти в стоимостном выражении на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 47,63 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы.

При этом физический объем экспорта российской нефти в первом полугодии 2021 года сократился на 11,8% - до 88,2 миллиона тонн, что связано с ограничениями от сделки ОПЕК+.

Экспорт в июне к маю увеличился на 22,9% - до 10,9 миллиарда долларов. При этом в натуральном выражении экспорт нефти вырос на 11,5% - до 22,65 миллиона тонн.