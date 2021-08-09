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Рубрика: Экономика

Эксперт назвал плюсы нового способа инвестирования для граждан

Текст: Анастасия Алексеевских
Одной из новых инициатив по стимулированию инвестиций граждан в ценные бумаги стала концепция индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он должен дополнить семейство существующих инвестсчетов. Они отличаются тем, какой налоговый вычет можно получить по каждому из них.

Фото: РИА Новости
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Это может быть возврат НДФЛ в зависимости от размера взноса на счет (на ИИС-1) - по нему можно вернуть 13% от суммы, внесенной на ИИС в течение прошлого года (максимум вернуть можно 52 000 ₽ год). Само собой, для этого нужно платить НДФЛ, иначе возврат делать не из чего. Во втором случае можно освободить весь доход, полученный на ИИС, от уплаты налога в 13%, кроме дивидендов.

Предполагается, что комбинирование первого и второго типов вычета будет лежать в основе третьего. Каждый год можно будет получить вычет с 400 тыс. рублей, а по окончании срока действия полученный доход будет освобожден от налога. Срок действия при этом будет составлять не менее 10 лет, и только по истечении этого срока прибыль может быть освобождена от уплаты налога. Первоначально предложенная финансовой индустрией и поддержанная Банком России, сейчас концепция ИИС-3 обсуждается с Минфином.

Ее перспективы для "РГ" оценил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев:

- Наиболее успешным из двух типов ИИС оказался первый, который по существу обеспечивает доходность около 7% в год в течение 3 лет на сумму помещенных на него средств за счет возврата из бюджета подоходного налога (13% с суммы до 400 тыс каждый год). Такой стимул "на входе", очень простой для понимания, сделал ИИС-1 популярным, несмотря на то, что доход "на выходе" облагается налогом.

Инвестсчет второго типа с его льготой "на выходе" оказался менее популярен, поскольку в большей степени зависит от успеха инвестиций. Не зря ИИС-1 сравнивают с синицей в руке, а ИИС-2 - с журавлем в небе. Но в обоих случаях государство предоставляет льготу в обмен на то, что средства с них будут сняты не ранее, чем через 3 года с момента открытия. Не ограничивая операции и почти не ограничивая финансовые инструменты на ИИС государство вправе требовать, чтобы они, по-крайней мере, продолжали работать на финансовом рынке, обеспечивали инвестиции в экономику, а заодно поощряя долгосрочный характер таких инвестиций - наиболее правильный для розничных инвесторов.

Фото: iStock
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В концепция ИИС-3 в обмен на более долгий срок инвестиций - не менее 10 лет - государство предоставит более интересные льготы, по сути, комбинацию льгот ИИС-1 и ИИС-2: как "на входе", так и "на выходе".

Как предполагается, от налога будет освобождаться и часть заработной платы, инвестируемая на ИИС-3, и доход от операций на этом счете при условии, что средства, снятые через 10 лет с ИИС-3, будут использованы для финансирования пенсии или будут выплачиваться частями в течение продолжительного срока. Идея ИИС-3 заключается в поощрении еще более долгосрочного, чем по ИИС-1 и ИИС-2 инвестирования, а также в обеспечении дополнительного финансирования пенсии инвестора. Важно, что ИИС-3 смогут открываться в дополнение к ИИС-1 или к ИИС-2, поскольку у них будет особая налоговая база. Иными словами, у каждого гражданина может быть на выбор или ИИС-1 или ИИС-2, и ИИС-3. Такова концепция. Конечно, она может измениться в ходе дискуссии между ведомствами. Здесь немаловажным аргументом является травматичность для региональных бюджетов льготы "на вход", уже действующей для ИИС-1.

Дискуссия периодически касается судьбы ИИС-1, возможности его отмены или замены его на ИИС-3. В мире же семейство счетов, подобных российским ИИС, разнообразно, и оно не только содействует увеличению благосостояния граждан, но и успешно обеспечивает экономике инвестиционный потенциал. Кстати, индустрия предлагает сейчас еще один вид ИИС- "ИИС-образование", который мог бы быть использован для финансирования образования граждан и их детей.

Обсуждая судьбу семейства ИИС, государству предстоит оценить, насколько преимущество трансформации сбережений в инвестиции и дополнительные доходы от деятельности на финансовом рынке компенсируют потери бюджетов, а также продемонстрировать последовательность и умение реализовать долгосрочные проекты, эффективность которых выясняется далеко не сразу.

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