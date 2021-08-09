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09.08.2021 12:56
Рубрика: В мире

Эстония не будет закрывать школы во время пандемии

Текст: Надежда Ермолаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Эстонии не намерены больше закрывать школы во время пандемии. Как сообщает местный информационный портал ERR, правительство страны разработало свод обязательных правил, соблюдение которых приведет к тому, что учебные заведения будут работать, несмотря на рост заболевших коронавирусом.

Фото: iStock
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"Мы в правительстве решили, что школы должны оставаться открытыми", - заявила министр образования и науки Эстонии Лийна Керсна на правительственной пресс-конференции.

Чиновница отметила, что дистанционное обучение негативно отразилось на душевном здоровье детей. Кроме того, исследования показали резкое падение качества образования.

Для того, чтобы сохранить очное обучение в школах, власти Эстонии намерены реализовать следующий план. Первое: иммунизировать к концу октября 70 процентов подростков в возрасте 16-17 лет и не менее 90 процентов работников образования. Второе: не прошедшие вакцинацию учителя должны будут регулярно сдавать тесты на COVID-19. Третье: на самоизоляцию будут отправлять только зараженных. И еще одно новшество: лица, имевшие контакты с зараженными, больше изолироваться не будут, их не станут отправлять на самоизоляцию. На изоляции будут находиться только реально болеющие коронавирусом учение и учителя. При этом школа не обязана будет организовывать для них дистанционное обучение. Иными словами, после выхода с больничного ребенок продолжает учебы в обычном режиме, как это было и раньше при других заболеваниях.

Как отмечают эстонские газеты, дистанционное обучение в стране сворачивается, так как не показало свою эффективность.

В мире Европа Эстония Пандемия коронавируса COVID-19

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