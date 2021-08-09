Эстония не будет закрывать школы во время пандемии

Власти Эстонии не намерены больше закрывать школы во время пандемии. Как сообщает местный информационный портал ERR, правительство страны разработало свод обязательных правил, соблюдение которых приведет к тому, что учебные заведения будут работать, несмотря на рост заболевших коронавирусом.

"Мы в правительстве решили, что школы должны оставаться открытыми", - заявила министр образования и науки Эстонии Лийна Керсна на правительственной пресс-конференции.

Чиновница отметила, что дистанционное обучение негативно отразилось на душевном здоровье детей. Кроме того, исследования показали резкое падение качества образования.

Для того, чтобы сохранить очное обучение в школах, власти Эстонии намерены реализовать следующий план. Первое: иммунизировать к концу октября 70 процентов подростков в возрасте 16-17 лет и не менее 90 процентов работников образования. Второе: не прошедшие вакцинацию учителя должны будут регулярно сдавать тесты на COVID-19. Третье: на самоизоляцию будут отправлять только зараженных. И еще одно новшество: лица, имевшие контакты с зараженными, больше изолироваться не будут, их не станут отправлять на самоизоляцию. На изоляции будут находиться только реально болеющие коронавирусом учение и учителя. При этом школа не обязана будет организовывать для них дистанционное обучение. Иными словами, после выхода с больничного ребенок продолжает учебы в обычном режиме, как это было и раньше при других заболеваниях.

Как отмечают эстонские газеты, дистанционное обучение в стране сворачивается, так как не показало свою эффективность.