Фестиваль в Локарно меняет повестку

В швейцарском Локарно в разгаре 74-й фестиваль, завоевавший репутацию главного питомника авторского кино.

В этом году он приобрел черты события рубежного: на пост худрука пришел итальянский критик Джиона А. Наззаро. Он руководил Неделей критики в Венеции, был членом отборочных комиссий фестивалей в Роттердаме и Ньоне, сотрудничал с кинофорумами в Риме, Турине и Флоренции. Президент фестиваля Марко Солари, представляя нового художественного лидера, назвал Наззаро экспертом, который обладает навыками, необходимыми для инновационных изменений фестиваля и более активного освоения им цифровой среды.

Приступая к новым обязанностям, Наззаро провозгласил расширение палитры фестиваля: к сугубо авторскому кино добавляется мощная струя кино жанрового. "Фестиваль должен быть не только интеллектуальным, но и интересным, - сказал он в одном из интервью. - Поэтому для афиши этого года мы выбрали несколько комедий и чисто жанровых работ".

Локарно-2021 открылся хитом Netflix высокооктановым триллером "Беккет" итальянского режиссера Фердинандо Чито Филомарино с Джоном Дэвидом Вашингтоном в роли американского туриста в Греции, который оказывается замешан в политическом убийстве. Открытие кинофорума состоялось, как всегда, на площади Piazza Grande, "зал" которой вмещает в обычное время 8 тысяч зрителей, но в условиях пандемии их число сокращено до 5 тысяч. Здесь идут показы таких картин, как "черная комедия" "Аллеи" Басселя Гандура (Иордания) или "Красная Ида" - боевик Джона Своба о некоей Иде Уокер по прозвищу Красная, которая за вооруженное ограбление попала в тюрьму, откуда пытается выбраться с помощью сына-головореза. Есть в конкурсе кинофантастика "Грязный рай" Бертрана Мандико о планете, где выживают только женщины; есть даже политический триллер такого эпатажника, как Абель Феррара, с Итаном Хоуком в главной роли "Нули и единицы" о террористическом акте в Ватикане.

Мелодию авторского кино в этот пестрый по краскам конкурс внесла "Медея" Александра Зельдовича - вольная интерпретация трагедии Еврипида, действие которой перенесено в современные Италию и Израиль; в роли новой Медеи - Тинатин Далакишвили, нового Ясона - Евгений Цыганов. "Женский мир - материк для меня таинственный, - сказал Александр Зельдович в интервью "РГ". - Я обратился к этому сюжету, потому что он позволяет создать мир, где эта тайна присутствует". Фильм прошел в программе Международного конкурса в понедельник 9 августа.

А накануне, 8-го, состоялась премьера драмы Натальи Кудряшовой "Герда" с Анастасией Красовской и Юрой Борисовым. Героиня фильма живет в двойном мире реальности и снов, в которых ей грезятся приключения ее собственной души. В аннотации автор фильма представляет его как историю о "метафизическом пространстве, в котором мы живем; оно намного глубже, чем мир, который мы видим вокруг. Это о том, как люди ищут себя в этом пространстве".

Наконец, 13 августа Пьяцца Гранде будет смотреть премьеру фильма Глеба Панфилова "Сто минут из жизни Ивана Денисовича" по мотивам повести Александра Солженицына с Филиппом Янковским и Инной Чуриковой. Классик нашего кино свою первую мировую известность получил именно здесь, в Локарно, где в 1969 году его дебютная картина "В огне брода нет" получила главный приз "Золотой леопард".