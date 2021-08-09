Фестиваль в Локарно меняет повестку

Новости

Глава СК РФ взял на контроль расследование аварии в Саратовской области 19:22
На Красной площади проходит чествование российских олимпийцев 19:19
Лавров заявил о бессмысленности попыток политизировать спорт 19:11
Кузнецова предложила распространять в регионах опыт создания соцгостиниц 18:53
Клишас: Вместо ужесточения условий УДО осужденных надо развивать пробацию 18:38
В Ленобласти задержали мужчину, ворвавшегося в детский сад 18:28
Лукашенко: Беларусь голыми руками уже не возьмут никогда 18:25
Путин поручил Управлению по приграничному сотрудничеству новые функции 18:19
ЦИК направляет комиссию в Санкт-Петербург для проверки жалоб 18:14
Посол РФ оценил новые антироссийские санкции США 18:08
Аксенов: В Крыму всегда будут рады видеть белорусского руководителя 18:07
Уровень воды на Площади Сан-Марко в Венеции впервые достиг 100 см 17:47
Последние российские спортсмены вернулись с Олимпиады в Москву 17:32
Путин дал указания на случай новых антиковидных ограничений 17:28
Путин рекомендовал губернаторам взять под контроль вакцинацию от COVID-19 17:28
Верховный суд признал законным решение ЦИК по Грудинину 17:25
Суд продлил арест жителю Сочи, застрелившему двух приставов 17:25
Лукашенко прокомментировал британские санкции: прихвостни США 17:12
Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров 17:09
Лукашенко заявил о готовности принять войска РФ в случае мировой войны 17:05
Аналитики оценили объем нелегального рынка табака в России 17:02
Толстой назвал вопиющей ситуацию с преследованием за русский язык в Киргизии 16:51
Стендап-комику Мирзализаде дали 10 суток ареста 16:24
Новый "Отряд самоубийц" возглавил российский прокат 16:13
Лукашенко заверил, что в Беларуси никогда не будет репрессий 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
09.08.2021 19:19
Рубрика: Культура

Фестиваль в Локарно меняет повестку

Текст: Валерий Кузнецов
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8530)
В швейцарском Локарно в разгаре 74-й фестиваль, завоевавший репутацию главного питомника авторского кино.
13 августа в Локарно - драма Глеба Панфилова "Сто минут из жизни Ивана Денисовича". Фото: кинокомпания "Вера" / телеканал "Россия 1" 13 августа в Локарно - драма Глеба Панфилова "Сто минут из жизни Ивана Денисовича". Фото: кинокомпания "Вера" / телеканал "Россия 1"
13 августа в Локарно - драма Глеба Панфилова "Сто минут из жизни Ивана Денисовича". Фото: кинокомпания "Вера" / телеканал "Россия 1"

В этом году он приобрел черты события рубежного: на пост худрука пришел итальянский критик Джиона А. Наззаро. Он руководил Неделей критики в Венеции, был членом отборочных комиссий фестивалей в Роттердаме и Ньоне, сотрудничал с кинофорумами в Риме, Турине и Флоренции. Президент фестиваля Марко Солари, представляя нового художественного лидера, назвал Наззаро экспертом, который обладает навыками, необходимыми для инновационных изменений фестиваля и более активного освоения им цифровой среды.
Вышел новый документальный фильм о социализации сирот в России

Приступая к новым обязанностям, Наззаро провозгласил расширение палитры фестиваля: к сугубо авторскому кино добавляется мощная струя кино жанрового. "Фестиваль должен быть не только интеллектуальным, но и интересным, - сказал он в одном из интервью. - Поэтому для афиши этого года мы выбрали несколько комедий и чисто жанровых работ".

Локарно-2021 открылся хитом Netflix высокооктановым триллером "Беккет" итальянского режиссера Фердинандо Чито Филомарино с Джоном Дэвидом Вашингтоном в роли американского туриста в Греции, который оказывается замешан в политическом убийстве. Открытие кинофорума состоялось, как всегда, на площади Piazza Grande, "зал" которой вмещает в обычное время 8 тысяч зрителей, но в условиях пандемии их число сокращено до 5 тысяч. Здесь идут показы таких картин, как "черная комедия" "Аллеи" Басселя Гандура (Иордания) или "Красная Ида" - боевик Джона Своба о некоей Иде Уокер по прозвищу Красная, которая за вооруженное ограбление попала в тюрьму, откуда пытается выбраться с помощью сына-головореза. Есть в конкурсе кинофантастика "Грязный рай" Бертрана Мандико о планете, где выживают только женщины; есть даже политический триллер такого эпатажника, как Абель Феррара, с Итаном Хоуком в главной роли "Нули и единицы" о террористическом акте в Ватикане.

Мелодию авторского кино в этот пестрый по краскам конкурс внесла "Медея" Александра Зельдовича - вольная интерпретация трагедии Еврипида, действие которой перенесено в современные Италию и Израиль; в роли новой Медеи - Тинатин Далакишвили, нового Ясона - Евгений Цыганов. "Женский мир - материк для меня таинственный, - сказал Александр Зельдович в интервью "РГ". - Я обратился к этому сюжету, потому что он позволяет создать мир, где эта тайна присутствует". Фильм прошел в программе Международного конкурса в понедельник 9 августа.

Фото: Копирайт ООО "Метрафильмс"
Картина Германа-мл. "Дело" была включена в престижную программу Канн

А накануне, 8-го, состоялась премьера драмы Натальи Кудряшовой "Герда" с Анастасией Красовской и Юрой Борисовым. Героиня фильма живет в двойном мире реальности и снов, в которых ей грезятся приключения ее собственной души. В аннотации автор фильма представляет его как историю о "метафизическом пространстве, в котором мы живем; оно намного глубже, чем мир, который мы видим вокруг. Это о том, как люди ищут себя в этом пространстве".

Наконец, 13 августа Пьяцца Гранде будет смотреть премьеру фильма Глеба Панфилова "Сто минут из жизни Ивана Денисовича" по мотивам повести Александра Солженицына с Филиппом Янковским и Инной Чуриковой. Классик нашего кино свою первую мировую известность получил именно здесь, в Локарно, где в 1969 году его дебютная картина "В огне брода нет" получила главный приз "Золотой леопард".

Культура Кино и ТВ Мировое кино

Главное сегодня

Путин назвал доказательство вмешательства политики в спорт
Посол РФ оценил новые антироссийские санкции США
Минобрнауки: Вузам целесообразно перевести непривитых студентов на удаленку
Володин: Проявляющим агрессию к русскоязычным предлагают запретить въезд в РФ
СК провел обыски после отравления 91 ребенка в поезде Мурманск - Адлер
Какие отечественные фильмы представлены на крупнейших кинофестивалях
"Живая классика": итоги первых десяти лет работы