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09.08.2021 20:06
Рубрика: В мире

Франция вводит санитарные пропуска для посещения общественных мест

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8530)
Съесть свежий круассан на завтрак в кафе под окном, сходить на шопинг или съездить на поезде в деревню к бабушке - во Франции для всего этого теперь нужен санитарный пропуск. Он содержит информацию о вакцинации гражданина, отрицательном результате его ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа, или же о недавно перенесенном COVID-19. Пропуск - название скорее обобщающее, на деле им может служить как общенациональный QR-код, который выдает нужные данные в специальном приложении, так и бумажные справки об анализах, прививке или выздоровлении.
Фото: Ian Spencer Langsdon/EPA Фото: Ian Spencer Langsdon/EPA
Фото: Ian Spencer Langsdon/EPA

С понедельника санитарный пропуск нужен для посещения всех точек общепита (в том числе и на террасах), магазинов и торговых центров площадью более 20 тысяч квадратных метров, кинотеатров, театральных и концертных залов, а также многих других общественных мест. Без пропуска теперь нельзя совершать дальние поездки внутри страны на поезде, самолете или межрегиональных автобусах.

Фото: iStock
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Кроме того, только с ним можно лечь в больницу на плановое лечение или навестить больных близких. Везде, где требуется пропуск, разрешается носить защитные маски по желанию, хотя за руководителями учреждений оставляют право сделать это обязательным. Как заявил французский министр транспорта Жан-Батист Джеббари, нововведения должны помочь побудить как можно больше жителей Пятой Республики к вакцинации. Общество во Франции разделилось на два лагеря: согласных и несогласных. "Три локдауна - это уже слишком. Некоторых свобод мы лишились, и это (введение санитарных пропусков. - прим. "РГ") позволит нам вернуть себе некоторые их них", - заявил изданию La Provence посетитель одного кафе в городе Экс-ан-Прованс. "Все это есть в смартфоне, проверка занимает всего две секунды", - рассказал другой мужчина.

Но не всем пропуска показались такими "безобидными". "Да, отличная идея: оказаться одним в больнице, потому что близкие не имеют или не хотят иметь этот пропуск", - посетовала Pauline Challande в Facebook. На видео в Instagram-аккаунте женщина рассказывает о том, что после введения новых правил больше не может навещать в больнице умирающую дочь. "Пропуск - это свобода заразить кого хочешь, где хочешь, как хочешь, потому что твой QR-код работает", - написал в Twitter пользователь под ником Nigaud LOTO.

Далеко не всем во Франции пропуска показались удобными и "безобидными"

Немало французов задумались и над тем, сколько денег уйдет на контроль за выполнением новых правил. "Позор полицейским, которые будут следить за честными французами, в то время как много чего нужно сделать со всяким сбродом", - написала пользовательница Twitter la picarde gauloise. "На то, чтобы лечить, денег нет, но на то, чтобы контролировать французов, они есть", - возмущается Elisabeth Pyrsz в Facebook.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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