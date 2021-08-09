Глава "Сириуса" выступила против принудительной вакцинации студентов

Принудительно прививать студентов нельзя, заявила руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка "Единой России" на выборах в Госдуму.

"Принудительная вакцинация студентов от коронавируса для допуска их к обучению в очной форме является дискриминацией определенных категорий студентов", - сказала она в ходе открытия штаба общественной поддержки партии в Москве. "Мы против такого подхода", - резюмировала Шмелева.

По ее словам, чтобы ситуация была эффективна и безопасна для всех, надо обсуждать этот вопрос с министерством образования и Союзом ректоров.

"Я уже разговаривала с Валерием Николаевичем (Фальковым, министр науки и высшего образования - прим. "РГ"), и они готовы максимально давать разъяснения, которые позволят начать учебный год для всех. Но начать безопасно и с пониманием каждого шага по вакцинированию", - отметила Шмелева.