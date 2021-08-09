Гольфстриму предрекли критическое замедление, ведущее к ледниковому периоду

Ученый из Германии обнаружил, что в ближайшее время сеть глобальных океанических течений критически замедлится. Это повлияет на климат в Европе и Америке, на экоситему Атлантического океана.

Исследователь Николас Бур в своей работе, опубликованной в журнале Nature Climate Change, говорит о функционировании Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС). Это система течений в Атлантическом океане, которую приводит в движение разница в температуре, солености и плотности вод на разных его участках. Она транспортирует теплые поверхностные воды в Северную Атлантику, где вода охлаждается и спускается на более низкие глубины океана. Частью такого потока, например, является Гольфстрим.

АМОС демонстрирует два режима работы, пишет ученый, и переход от сегодняшнего сильного режима к слабому приведет к катастрофическим последствиям.

В последние десятилетия течение ослабевает. Но критическая точка, момент, когда оно вовсе остановится, пока не найдена. Но автор нашел надежный индикатор, который сможет заранее предупредить о критических изменениях. Для этого он проанализировал восемь наборов данных о солености и температуре поверхности воды океана.

Например, как комментирует Николас Бур изданию The London Economic, переход к слабому течению повлияет на антарктические ледяные щиты, тропические муссонные системы и тропические леса Амазонки.

Состояние, близкое к критическому переходу, спровоцировал, предположительно, поток пресной воды в Северную Атлантику, что снизило соленость океана. Пресная вода появляется из-за таяния ледников.

- Когда АМОС находится в своем сильном режиме, уровень солености увеличивается по мере того, как теплая вода течет на север из-за испарения и делает воду более плотной, заставляя ее опускаться до самых низких уровней океана, - говорит исследователь.

Как отмечено в работе, возможно, за последние сто лет система вообще потеряла стабильность, и поэтому происходит такое снижение. Так как Гольфстим согревает Европу, сбои в его работе ведут к фундаментальным изменениям климата в этой части света. В частности, становится возможным наступление нового ледникового периода.