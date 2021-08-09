Госслужащие перейдут на отечественные мессенджеры до конца года

Минцифры планирует подготовить нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на использование единой государственной платформы поддержки рабочих коммуникаций: почта, мессенджер, сервис видеоконференцсвязи (ВКС) до конца 2021 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В сообщении уточнили, что это должно привести к "преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения новых отечественных ИТ-продуктов", а также "повышению популярности российских мессенджеров, почты и ВКС".

"На данный момент уже созданы продукты, работающие в некоторых структурных подразделениях в тестовом режиме и зарекомендовавшие себя во время пандемии", - пояснили в пресс-службе вице-премьера.

Проект концепции реализации проекта типового автоматизированного рабочего места госслужащего был одобрен в июле на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

В документе отражены цели, задачи, направления, этапы и ожидаемые результаты от внедрения новых отечественных технологий в работу госорганов и государственных внебюджетных фондов России.

Концепция предполагает развитие сервисов, позволяющих осуществлять оперативный обмен данными между ведомствами, в том числе и во время удаленной работы. Это электронная почта, мессенджер, аудио и видеоконференцсвязь, электронный документооборот, в том числе и межведомственный, управление задачами, поручениями и проектами, а также ряд других цифровых сервисов российской разработки.