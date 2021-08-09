Госслужащие перейдут на отечественные мессенджеры до конца года

В сообщении уточнили, что это должно привести к "преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения новых отечественных ИТ-продуктов", а также "повышению популярности российских мессенджеров, почты и ВКС".
"На данный момент уже созданы продукты, работающие в некоторых структурных подразделениях в тестовом режиме и зарекомендовавшие себя во время пандемии", - пояснили в пресс-службе вице-премьера.
Проект концепции реализации проекта типового автоматизированного рабочего места госслужащего был одобрен в июле на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.
В документе отражены цели, задачи, направления, этапы и ожидаемые результаты от внедрения новых отечественных технологий в работу госорганов и государственных внебюджетных фондов России.
Концепция предполагает развитие сервисов, позволяющих осуществлять оперативный обмен данными между ведомствами, в том числе и во время удаленной работы. Это электронная почта, мессенджер, аудио и видеоконференцсвязь, электронный документооборот, в том числе и межведомственный, управление задачами, поручениями и проектами, а также ряд других цифровых сервисов российской разработки.