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09.08.2021 15:38
Рубрика: Культура

Археологи обнаружили группу древних менгиров в Швейцарии

Текст: Денис Передельский
Фото: Municipal administration Saint-Leonard Фото: Municipal administration Saint-Leonard
Фото: Municipal administration Saint-Leonard

Целая цепь древних камней была обнаружена во время строительных работ в коммуне Сен-Леонар в кантоне Вале, Швейцария. Обследовавшие это место археологи установили, что найденный доисторический памятник представляет собой группу менгиров.

Фото: iStock
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Как сообщает Heritage Daily, раскопки проводились региональным археологическим отделением Сен-Леонар в сотрудничестве с отделением археологии кантона Вале.

В результате исследователи обнаружили 13 менгиров среднего размера. В переводе с французского языка "менгир" означает "длинный камень". В XIX веке это словосочетание стало археологическим термином. Именно тогда по всему миру ученые начали находить загадочные камни, установленные людьми в древности.

Менгир в современном понимании представляет собой большой мегалит - камень, расположенный вертикально и отдаленно напоминающий человеческую фигуру. Считается, что эти мегалиты имели сакральный смысл и использовались в религиозных целях.

Однако их точное предназначение пока не установлено. Менгиры находят и в виде отдельно стоящих монолитов, и в составе неких сооружений. Известны, например, памятники, в которых менгиры выстроены в форме круга, а есть и менгиры, выстроенные по линии.

В данном случае обнаруженные валуны имеют именно линейное расположение - 13 камней выстроены друг рядом с другом. Ученые предполагают, что сооружение может быть датировано бронзовым веком, хотя звучат и предположения о периоде неолита. Точный возраст будет определен после проведения радиоуглеродного датирования.

Регион вокруг городка Сен-Леонар был заселен во времена неолита, о чем свидетельствуют найденные поблизости наскальные рисунки. Кроме того, ранее линейные менгиры эпохи неолита были обнаружены в окрестностях города Сьон, расположенного в пяти километрах от здешних мест.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

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